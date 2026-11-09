मुझे मिलने कोई नहीं आता, अभिषेक बच्चन ने कपिल शर्मा से कही थी ये बात
अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कपिल शर्मा, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। यहां देखिए ये वीडियो।
बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन अपने मजाकिया अंदाज और बेबाक जवाबों के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो ‘द कपिल शर्मा शो’ के सेट के बाहर का है। वीडियो में अभिषेक, अक्षय कुमार के साथ पपराजी को पोज देते नजर आ रहे हैं। तभी कपिल शर्मा वहां आते हैं और अभिषेक से एक मजेदार सवाल पूछते हैं। कपिल कहते हैं, “जैसे हमें बच्चन साहब (अमिताभ बच्चन) से मिलना होता है तो हम जलसा के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो बाहर आकर हाथ हिलाते हैं। लेकिन अगर हमें आपसे मिलना हो तो हमें किस दरवाजे से अंदर आना चाहिए?”
अभिषेक बच्चन ने दिया मजेदार जवाब
कपिल शर्मा का सवाल सुनकर अभिषेक बच्चन ने मजेदार अंदाज में कहा, “मुझसे मिलने कोई नहीं आता है... मुझे खुद आप लोगों से मिलने यहां आना पड़ता है।”
‘कुली’ के सेट पर हुए हादसे के बाद शुरू हुआ था रविवार दर्शन
अभिषेक बच्चन ने ‘द रणवीर इलाहाबादिया शो’ में भी अपने पिता अमिताभ बच्चन के रविवार दर्शन के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था, “साल 1982 में फिल्म ‘कुली’ के सेट पर पापा का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद से ही हर रविवार लोग उनसे मिलने जलसा के बाहर आते हैं। पापा भी पूरी कोशिश करते हैं कि रविवार शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाएं ताकि फैंस से मिल सकें।”
अभिषेक ने आगे कहा, “एक्टर बनने के बाद पापा कई बार मुझे भी अपने साथ फैंस से मिलवाने ले गए हैं। मैं इसे अपना 'सिम्बा मोमेंट' कहता हूं। मैं वहां जाकर बड़े बेमन से हाथ हिलाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब मिस्टर बच्चन आपके पीछे खड़े हों तो कोई आपको नहीं देखेगा।”
40 साल बाद भी अमिताभ बच्चन को सताता है ये डर
अभिषेक ने इसी इंटरव्यू में अपने पिता से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने बताया, “एक दिन मैंने पापा से पूछा कि हर रविवार इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, आपको कैसा लगता है? पापा ने अगले दिन मेरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि क्या ये लोग अगले रविवार भी आएंगे?” अभिषेक ने आगे कहा, “पापा का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। सोचिए, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आप बेफिक्र नहीं हो सकते। आप अपने फैंस के प्यार को हल्के में नहीं ले सकते। वह अमिताभ बच्चन हैं। दुनिया में उनसे बड़ा स्टार और बेहतर एक्टर कोई नहीं है। इसके बावजूद वह यही सोचते हैं कि उन्हें और मेहनत करनी होगी ताकि लोग अगले रविवार भी उनसे मिलने आएं।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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