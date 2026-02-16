वायरल हुआ अभिषेक बच्चन का खतरनाक लुक, शाहरुख खान की 'किंग' में करेंगे विलेन का रोल!
अभिषेक बच्चन का नया लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि वह शाहरुख खान की नई फिल्म किंग में विलेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अब इस लुक ने इस सोशल मीडिया गॉसिप पर लगभग मुहर लगा दी है।
सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' की सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा है। फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं, लेकिन उबसे भी ज्यादा गॉसिप्स फिल्म में विलेन का रोल प्ले कर रहे अभिषेक बच्चन की हो रही है। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक बच्चन इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में विलेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अब अभिषेक बच्चन के एक हालिया लुक ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक नए और काफी रफ लुक में देखा गया, जिसे फिल्म 'किंग' के लिए उनका ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन माना जा रहा है। अभिषेक के इस नए अवतार ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है।
नेगेटिव रोल में नजर आएंगे जूनियर बी
अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में कई मुश्किल रोल किए हैं, लेकिन 'किंग' में उनका रोल काफी अलग होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक इस फिल्म में काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। इससे पहले अभिषेक बच्चन 'युवा' और 'रावण' जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं। ब्रीद जैसी वेब सीरीज में भी लोगों ने अभिषेक को निगेटिव रोल में पसंद किया है। शाहरुख खान को अभिषेक बच्चन के साथ एक बार फिर पर्दे पर साथ देखना किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। दोनों को आखिरी बार साल 2014 की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' में साथ देखा गया था। हालांकि इस बार वो दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन के तौर पर आमने-सामने होंगे।
फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर
फिल्म 'किंग' का निर्देशन सुजॉय घोष कर रहे हैं, जबकि 'पठान' और 'फाइटर' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले सिद्धार्थ आनंद इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें सुहाना खान पहली बार अपने पिता के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। फिल्म की कहानी एक अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके इर्द-गिर्द घूमने वाले किरदारों पर बेस्ड होगी। अभिषेक बच्चन का रोल फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर बताया जा रहा है। मेकर्स का मानना है कि अभिषेक की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी विलेन के रोल में एक नई जान फूंक देगी। लेकिन क्या यह रोल 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना और 'एनिमल' में बॉबी देओल जैसी वाइब क्रिएट कर पाएगा? जल्द ही पता चलेगा।
अभिषेक के लुक पर पब्लिक रिएक्शन
अभिषेक बच्चन के इस नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन की बात करें तो एक यूजर ने लिखा- यह रोल फिल्म में अलग ही स्वैग क्रिएट कर देगा। वहीं दूसरे ने लिखा- अभिषेक का यह बैड बॉय लुक देखने का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 'किंग' से न केवल शाहरुख खान की वापसी बल्कि सुहाना खान के करियर और अभिषेक बच्चन की विलेन के तौर पर नई पारी को लेकर भी काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी? इस सवाल का जवाब तो हमें जल्द ही मिल जाएगा।
