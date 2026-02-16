Hindustan Hindi News
वायरल हुआ अभिषेक बच्चन का खतरनाक लुक, शाहरुख खान की 'किंग' में करेंगे विलेन का रोल!

Feb 16, 2026 04:09 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक बच्चन का नया लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि वह शाहरुख खान की नई फिल्म किंग में विलेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अब इस लुक ने इस सोशल मीडिया गॉसिप पर लगभग मुहर लगा दी है।

सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' की सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा है। फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं, लेकिन उबसे भी ज्यादा गॉसिप्स फिल्म में विलेन का रोल प्ले कर रहे अभिषेक बच्चन की हो रही है। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक बच्चन इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में विलेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अब अभिषेक बच्चन के एक हालिया लुक ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक नए और काफी रफ लुक में देखा गया, जिसे फिल्म 'किंग' के लिए उनका ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन माना जा रहा है। अभिषेक के इस नए अवतार ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है।

नेगेटिव रोल में नजर आएंगे जूनियर बी

अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में कई मुश्किल रोल किए हैं, लेकिन 'किंग' में उनका रोल काफी अलग होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक इस फिल्म में काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। इससे पहले अभिषेक बच्चन 'युवा' और 'रावण' जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं। ब्रीद जैसी वेब सीरीज में भी लोगों ने अभिषेक को निगेटिव रोल में पसंद किया है। शाहरुख खान को अभिषेक बच्चन के साथ एक बार फिर पर्दे पर साथ देखना किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। दोनों को आखिरी बार साल 2014 की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' में साथ देखा गया था। हालांकि इस बार वो दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन के तौर पर आमने-सामने होंगे।

फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर

फिल्म 'किंग' का निर्देशन सुजॉय घोष कर रहे हैं, जबकि 'पठान' और 'फाइटर' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले सिद्धार्थ आनंद इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें सुहाना खान पहली बार अपने पिता के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। फिल्म की कहानी एक अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके इर्द-गिर्द घूमने वाले किरदारों पर बेस्ड होगी। अभिषेक बच्चन का रोल फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर बताया जा रहा है। मेकर्स का मानना है कि अभिषेक की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी विलेन के रोल में एक नई जान फूंक देगी। लेकिन क्या यह रोल 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना और 'एनिमल' में बॉबी देओल जैसी वाइब क्रिएट कर पाएगा? जल्द ही पता चलेगा।

अभिषेक के लुक पर पब्लिक रिएक्शन

अभिषेक बच्चन के इस नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन की बात करें तो एक यूजर ने लिखा- यह रोल फिल्म में अलग ही स्वैग क्रिएट कर देगा। वहीं दूसरे ने लिखा- अभिषेक का यह बैड बॉय लुक देखने का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 'किंग' से न केवल शाहरुख खान की वापसी बल्कि सुहाना खान के करियर और अभिषेक बच्चन की विलेन के तौर पर नई पारी को लेकर भी काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी? इस सवाल का जवाब तो हमें जल्द ही मिल जाएगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Abhishek Bachchan

