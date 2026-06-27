अभिषेक बच्चनप-करिश्मा की शादी टूटने का कारण आया सामने? सीनियर जर्नलिस्ट बोले-बबीता थीं रिश्ते के खिलाफ
अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई टूटने के कारण के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट ने बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे बबीता कपूर इस शादी के खिलाफ थी। लगातार टल रही थी शादी की डेट। ये भी बड़ी वजह और टूट गया रिश्ता।
एक वक्त था जब करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन के घर की बहू बनने वाली थीं। करिश्मा और अभिषेक बच्चन की ग्रैंड इंगेजमेंट सेरेमनी की गई। बच्चन परिवार ने दुनिया के सामने करिश्मा को अपने घर की होने वाली बहू बताया। लेकिन कुछ ही महीनों में ये रिश्ता टूट गया। दोनों परिवारों में दरार आ गई और करिश्मा उसी साल एक नए रिश्ते में बंध गई। अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता टूटने के पीछे एक्ट्रेस की मां बबीता कपूर की नामंजूरी मानी गई थी। लेकिन अब एक और वजह सामने आई है।
प्रीन्यूप्टिअल एग्रीमेंट की वजह से टूटा रिश्ता?
सीनियर जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने हाल में हिंदी रश से बातचीत में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के टूटे रिश्ते के बारे में बात की। जर्नलिस्ट ने बताया रिश्ता टूटने की एक वजह प्रीन्यूप्टिअल एग्रीमेंट था। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों की सगाई के बाद लगातार शादी की डेट टल रही थी। वो कहती हैं, ‘करिश्मा के और अभिषेक की इंगेजमेंट भी हो गई थी। तो इंगेजमेंट के बाद शादी का दिन पोस्टपोन होते गया। आखिर में दोनों की शादी कभी नहीं हुई।’
शादी के खिलाफ थीं बबीता कपूर
ज्योति वेंकटेश ने आगे कहा, 'कई रीजन लोग देते हैं। उसमें से एक रीजन था बबीता इस शादी के खिलाफ थी।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने भी सुना हुआ था प्रीन्यूप्टिअल एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर किया था मुझे।' उन्होंने आगे प्रीन्यूप्टिअल एग्रीमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेन में वो एग्रीमेंट साइन करते थे शादी से पहले, जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टी दुल्हन के नाम हो जाती है। तो इसलिए शादी तोड़ दी गई।' ज्योति वेंकटेश ने आगे बताया कि अभिषेक और करिश्मा की सगाई से पहले कपूर और बच्चन परिवार में बहुत करीबी रिश्ते थे। इस शादी के बाद दोनों परिवार इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते थे।
करिश्मा ने सगाई टूटने के कुछ ही महीनों बाद कर ली शादी
बता दें, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने अक्टूबर 2002 में सगाई की थी। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर बच्चन परिवार ने दुनिया को इस रिश्ते के बारे में बताते हुए करिश्मा को अपनी बहू बताया था। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ कुछ ही महीनों में टूट गया। जनवरी 2003 में दोनों की सगाई टूट गई थी। इसके बाद करिश्मा ने उसी साल सितंबर में संजय कपूर के साथ शादी कर ली। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए लेकिन अंत में ये रिश्ता भी साल 2016 में टूट गया। वहीं अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी की और बेटी आराध्य का जन्म हुआ।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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