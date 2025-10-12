बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतकर अभिषेक बच्चन को आई ऐश्वर्या राय की याद, बोले- ये देखकर उन्हें...

अभिषेक बच्चन को फिल्मफेयर के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला है। इस अवॉर्ड को जीतकर वह इमोशनल हो गए। इतना ही नहीं उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दी है पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को लेकर।

अभिषेक बच्चन को फिल्मों में काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। 25 सालों के बाद अब अभिषेक को बेस्ट एक्टर के लिए पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है। अभिषेक इस अवॉर्ड को पाकर काफी खुश हैं। इस अवॉर्ड को जीतने के बाद अभिषेक ने एक इमोशनल स्पीच दी है। इतना ही नहीं स्पीच देते हुए उनकी आंखों में आंसू भी थे।

अभिषेक ने क्या कहा अभिषेक ने कहा, ‘इस साल मुझे फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं और मैं नहीं जानता कि कितनी बार मैंने इस अवॉर्ड के लिए स्पीच तैयार की है। यह मेरे लिए सपना था और मैं काफी टच हूं। वहीं परिवार के सामने इसे पाकर ये और स्पेशल हो गया है। मैं कई लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा इसलिए कार्तिक आर्यन ठहर जाओ तुम अभी। तुम संभल जाओ तब तक। कार्तिक काफी इमोशनल हैं और उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया सोचा मैं इमोशनल नहीं होने वाला।’

अभिषेक ने आगे कहा, ‘जिन भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मेरे साथ काम किया, मुझमें विश्वास रखा और मुझे मौके दिए 25 साल तक, ये आसान नहीं था।’

ऐश्वर्या-आराध्या को लेकर बोले अभिषेक फिर ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर बोलते हैं, ‘ऐश्वर्या और आराध्या थैंक्यू मुझे मेरे सपना पूरा करने का मौका दिया। आशा है कि इस अवॉर्ड को मुझे जीत कर देखते हुए उन्हें अपने सैक्रफाइज भी दिखे होंगे। मैं अपना ये अवॉर्ड 2 स्पेशल लोगों को देना चाहूंगा। ये फिल्म पिता और बेटी पर आधारित है और मैं इस अवॉर्ड को अपने हीरो, अपने पिता और अपने दूसरे हीरो अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहूंगा। थैंक्यू सो मच। मैं समझा नहीं सकता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है।’