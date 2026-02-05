अमिताभ बच्चन के अभिषेक की तारीफ करने पर बेटे बोले- वह इंसान ही हैं और हर पैरेंट की तरह…
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर या इंटरव्यूज में अक्सर बेटे अभिषेक के काम की तारीफ करते रहते हैं। अब अभिषेक ने इस पर अपनी बात रखी है।
अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में फिल्म रिफ्युजी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अभिषेक को पहली ही फिल्म से पिता अमिताभ बच्चन से कम्पेयर किया जाता था। यहां तक की आज भी 25 साल बाद भी अभिषेक का ये प्रेशर कम नहीं हुआ है। अभिषेक जो अब 50 साल के हो गए हैं, उन्होंने ये माना कि आलोचनाएं और पब्लिक फेलियर्स आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है।
नेगेटिविटी पर बोले अभिषेक
ई टाइम्स से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘जाहिर सी बात है आप निराशावादी हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगातार हफ्ते दर हफ्ते पब्लिकली अनसक्सेसफुल होने से नेगेटिविटी से अप्रभावित रहना मुश्किल हो जाता है। अभिषेक ने फिर कहा, लेकिन आपको फिर अपना बेस्ट देना पड़ता है ताकि आप निराशावादी ना रहें और आपको उसकी कड़वाहट ना हो। मेरा फोकस सिर्फ इस पर था कि क्या अच्छा हुआ ना कि क्या सही नहीं हुआ।’
पैरेंट्स के गर्व होने पर बोले
अभिषेक ने अपने पैरेंट्स अमिताभ और जया बच्चन को लेकर भी बात की और बताया कि क्या उन्हें एक्टर पर गर्व है। अभिषेक ने कहा कि उनके पैरेंट्स उनके एफर्ट्स पर गर्व है ना कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर। जब तक मैं अपना बेस्ट देता हूं, तब तक उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा।
वह भी तो इंसान हैं
उन्होंने इस बात पर भी अपनी बात रखी कि दुनिया अक्सर अमिताभ बच्चन को एक लार्जर देन लाइफ के रूप में ही देखती है। वह बोले, 'किसी न किसी वजह से हम सोचते हैं कि अरे नहीं, उसे ऐसा होने या इंसान होने की इजाजत नहीं है', लेकिन वह हैं। वह पिता और दादा भी हैं और उन्हें भी वैसा रिएक्ट करने का हक है जैसा हर पैरेंट करता है।'
अभिषेक लास्ट हाउसफुल 5 और कालीधर लापता में नजर आए थे। हाउसफुल 5 तो हिट थी, लेकिन कालीधर लापता को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब अभिषेक फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं जिसमें शाहरुख खान, सुहाना खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं।
