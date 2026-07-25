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अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय न्यूयॉर्क की सड़कों पर आए नजर, फैन के साथ ली सेल्फी वायरल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्पॉट हुए हैं। फैन में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक्टर्स को साथ में देखा जा सकता है। ये तस्वीर अब वायरल हो रहा है।

abhishek bachchan aishwarya rai spotted in new york
अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या न्यूयॉर्क में आए नजर

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं। दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं जहां स्टार कपल को न्यूयॉर्क की सड़क पर देखा जा सकता है। इस मौके पर दिनों ने एक फैन के साथ एक सेल्फी भी ली।ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। तस्वीर में ऐश्वर्या रात में भी काले चश्मे के साथ हैं और अभिषेक अपने दाढ़ी वाले आइकॉनिक लुक में पोज देते नजर आ रहे हैं।

न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या के साथ वेकेशन मना रहे हैं अभिषेक

वायरल हो रही इस तस्वीर में अभिषेक और ऐश्वर्या फैन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। एक्ट्रेस ने काले रंग की ड्रेस कैरी की हुई है। आंखों का काला चश्मा सिर पर चढ़ाया हुआ है। साथ इ अभिषेक हैं जिन्होंने एक ब्लैक कैप और वाइट-रेड जैकेट कैरी की है।दोनों न्यूयॉर्क की सड़क पर नजर आ रहे हैं। आसपास कई रेस्टोरेंट और दुकानें नजर आ रही हैं। फैन की रिक्वेस्ट पर कपल ने इनके साथ खुद सेल्फी ली जो अब वायरल हो गई है। देखिए-

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अभिषेक बच्चन की फिल्मों की तारीफ

अभिषेक बच्चन के काम की बात करें तो एक्टर पिछले कुछ समय में शानदार फिल्मों का हिस्सा बने नजर आए हैं। उन्हें फिल्म हाल में रितेश देशमुख के साथ फिल्म राजा शिवाजी में देखा गया था। उससे पहले कालीधर लापता, बी हैपी, आई वांट तो टॉक जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी। इसके अलावा हाउसफुल 5 जैसी कमर्शियल फिल्म में भी उनके काम को पसंद किया गया। एक्टर ने अपने इन किरदारों के लिए कुछेक अवॉर्ड भी जीते। अभिषेक आने वाले समय में भी धमाका करने वाले हैं।

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अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्में

आने वाले दिनों में अभिषेक, शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म शानदार कास्ट के लिए खबरों में बनी हुई है। रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म क्रिसमस 2026 को रिलीज की जाएगी। किंग के अलावा अभिषेक बच्चन के पास सतरंगा नाम की एक फिल्म है जो अभी प्री-प्रोडक्शन में हैं। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म भी है जिसे संदीप रेड्डी वांगा के असिस्टेंट शंमुखा गौतम घंतासला डायरेक्ट करेंगे। फ़िलहाल फिल्म का नाम सामने नहीं आया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के कैमियो की भी खबर है। इसके अलावा अभिषेक के पास धूम 4 भी है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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