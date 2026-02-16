अभिषेक ने बताया, नागिन सॉस और स्विगी में क्यों लगाए पैसे, बोले-मिस्टर अमिताभ बच्चन अपने…
अभिषेक बच्चन ने कई बिजनस में इनवेस्टमेंट कर रखा है जिसमें नागिन सॉस, स्विगी और जेप्टो भी हैं। ग्लोबल बिनजनस समिट में उन्होंने बताया था कि इनमें पैसे लगाने का आइडिया उन्हें कैसे आया।
अभिषेक बच्चन अच्छे एक्टर होने के साथ बढ़िया बिजनस माइंड भी हैं। वह प्रो कबड्डी लीग के ओनर हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स की फ्रैंचाइज है और इंडियन सुपर लीग टीम चेन्नइयन एफसी के को-ओनर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्विगी, जेप्टो और नागिन सॉस में भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब उन्होंने ग्लोबल बिजनस समिट में बताया कि नागिन सॉस, जेप्टो और स्विगी में पैसे लगाने का आइडिया उन्हें कैसे आया और पिता अमिताभ बच्चन से कैसे मदद मिल जाती है।
कैसे बने नागिन सॉस के पार्टनर
अभिषेक बच्चन ग्लोबल बिजनस समिट 2026 का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि वह नागिन सॉस का पार्टनर बनने का आइडिया घर बैठे आया था। अभिषेक बोले, 'नागिन सॉस मेरे घर ये बाई चांस ही आ गया। मैंने इसे टेस्ट किया और मुझे पसंद आया। मैं इसे बहुत यूज करता था फिर मैंने इस सॉस के पीछे काम कर रहे लोगों से पूछा, 'क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूं?' उन्हें फर्स्ट राउंड की फंडिंग चाहिए थी तो मैं स्ट्रैटजिक पार्टनर के रूप में जुड़ गया। मेरे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि यह बहुत बढ़िया चल रहा है। जब मिस्टर अमिताभ बच्चन अपने नाश्ते के बगल में नागिन सॉस की बॉटल रखकर पोस्ट करते हैं तो काफी मदद मिलती है।'
ऐसे बने स्विगी और जेप्टो में इनवेस्टर
स्विगी और जेप्टो में इनवेस्टेमेंट की बात आई तो बोले कि यह शुरुआत भी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से हुई थी। उन्होंने बताया कि एक दिन उनका नागिन सॉस खत्म हो गया तो उन्होंने डिनर के लिए इसे एक कॉमर्स ऐप से ऑर्डर कर लिया, वहीं से आइडिया आया। स्विगी से जुड़ना थाणे के मामलेदार मिसल की वजह से हुआ।
स्विगी को किया था कॉल
अभिषेक बताते हैं, 'मैंने एक दिन स्विगी को कॉल करके पूछा, 'गाइज आप लोग हर सुबह मुझे ये डिलीवर करते हैं, क्या मैं इसमें इनवेस्ट कर सकता हूं?' मैं उन कंपनियों में बहुत पैसा लगाता हूं जहां मुझे लगता है कि उन लोगों को कुछ देना चाहिए। फिर मैं उनमें इनवेस्ट करके पैसा कमाता हूं।'
अपकमिंग प्रोजेट्क्स
अभिषेक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वह सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे। मूवी में सुहाना खान भी हैं। इसके अलावा जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत अहम किरदार निभा रहे हैं। किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।
