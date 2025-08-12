सलमान खान के साथ फिल्म कर रहे थे रुबीना के पति अभिनव शुक्ला, संजय लीला भंसाली हो गए थे इम्प्रेस

टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने हाल में एक पोस्ट शेयर कर यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के साथ अपने अनुभव शेयर किए। साथ ही एक्टर ने बताया कि वो सलमान खान की फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे।

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पति एक्टर अभिनव शुक्ला भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अभिनव ने कई जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखी है और अब उन्होंने यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को लेकर अपने अनुभव के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को कमतर बताया था। ये मामला 2014 में आई उनकी फिल्म रोर से जुड़ा है।

स्पार्क की कमी अभिनव ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “मेरी फिल्म रोर जब रिलीज होने वाली थी, तो मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो। मैं गया और उन्होंने कहा ‘तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन बस इतना ही… स्पार्क की कमी है। ऑडिशन दे सकते हो लेकिन…।’”

सलमान के साथ फिल्म अभिनव ने आगे बताया कि कुछ साल बाद, वह संजय लीला भंसाली के सामने उनके अगले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह के लिए बैठे थे। “भंसाली सर मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने कई बार पूछा, ‘तुमने ज्यादा काम क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा, तुम सुपर टैलेंटेड हो। मुझे लगता है कि इंसल्ट एक मौका होती है उन लोगों से मिलने का जो आपके टैलेंट और समय की कद्र करते हैं।” हालांकि यह फिल्म बाद में बंद हो गई और अभिनव का सफर दूसरी दिशा में मुड़ गया। इस फिल्म में सलमान खान और आलिया भट्ट नजर आने वाले थे। अभिनव शायद सलमान के साथ ही स्क्रीन शेयर करते।