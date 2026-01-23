आमिर खान की बेटी आइरा खान के सपोर्ट में आए अभिनव शुक्ला, मुंबई मैराथन के कपड़ों की वजह से किया गया था बॉडी शेम

संक्षेप: 18 जनवरी को अइरा खान मैराथन में अपने पिता के साथ शामिल हुईं थीं। इस दौरान ईरा ने मैराथन दौड़ के लिए सफेद टैंक टॉप और काले शॉर्ट्स पहने थे। बाद में, एक सोशल मीडिया यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर उनके कपड़ों की पसंद और उनके बॉडी टाइप का मजाक उड़ाया।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की हाल ही में अपनी बेटी अइरा खान के साथ टाटा मुंबई मैराथन में पाणि फाउंडेशन और अगात्सु फाउंडेशन के सपोर्ट में शामिल हुई थीं। इस दौरान के कई वीडियोज और तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। इस दौरान अइरा एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थीं। इस बार अइरा अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल हुईं। उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसे देखकर लोग काफी भड़क गए और उन्हें खूब जमकर बॉडी सेम किया। ऐसे में अब एक्टर अभिनव शुक्ला अइरा के सपोर्ट में आए और ट्रोलर्स को लताड़ लगाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक एक्स यूजर ने इरा के कपड़ों पर किया था कमेंट दरअसल, 18 जनवरी को अइरा खान मैराथन में अपने पिता के साथ शामिल हुईं थीं। इस दौरान ईरा ने मैराथन दौड़ के लिए सफेद टैंक टॉप और काले शॉर्ट्स पहने थे। बाद में, एक सोशल मीडिया यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर उनके कपड़ों की पसंद और उनके बॉडी टाइप का मजाक उड़ाया। उसने लिखा था, 'यह आमिर खान की बेटी अइरा खान हैं। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, बॉडी में है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनते और फिर भी अजीब दिखते हुए घूमते हैं। शालीनता कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होती।'