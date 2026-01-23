आमिर खान की बेटी आइरा खान के सपोर्ट में आए अभिनव शुक्ला, मुंबई मैराथन के कपड़ों की वजह से किया गया था बॉडी शेम
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की हाल ही में अपनी बेटी अइरा खान के साथ टाटा मुंबई मैराथन में पाणि फाउंडेशन और अगात्सु फाउंडेशन के सपोर्ट में शामिल हुई थीं। इस दौरान के कई वीडियोज और तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। इस दौरान अइरा एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थीं। इस बार अइरा अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल हुईं। उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसे देखकर लोग काफी भड़क गए और उन्हें खूब जमकर बॉडी सेम किया। ऐसे में अब एक्टर अभिनव शुक्ला अइरा के सपोर्ट में आए और ट्रोलर्स को लताड़ लगाई।
एक एक्स यूजर ने इरा के कपड़ों पर किया था कमेंट
दरअसल, 18 जनवरी को अइरा खान मैराथन में अपने पिता के साथ शामिल हुईं थीं। इस दौरान ईरा ने मैराथन दौड़ के लिए सफेद टैंक टॉप और काले शॉर्ट्स पहने थे। बाद में, एक सोशल मीडिया यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर उनके कपड़ों की पसंद और उनके बॉडी टाइप का मजाक उड़ाया। उसने लिखा था, 'यह आमिर खान की बेटी अइरा खान हैं। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, बॉडी में है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनते और फिर भी अजीब दिखते हुए घूमते हैं। शालीनता कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होती।'
अभिनव शुक्ला ने किया अइरा खान को सपोर्ट
एक्स यूजर के इस ट्वीट को देख एक्टर अभिनव शुक्ला को काफी भड़क गए हैं। अभिनव ने भी ट्रोल को जवाब देते हुए एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 'एक स्टार किड जो रियल और डाउन टू अर्थ है, वह नाटक नहीं जानती, कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, 5 बाउंसर और मैनेजर का कोई काफिला नहीं... ज़्यादातर समय वह और उनका भाई नॉर्मल बच्चों की तरह कपड़े पहनकर ऑटो में ट्रैवल करते हैं। इसमें क्या गलत है, मुझे समझ नहीं आता! वह कम से कम एक्टिव रहने की कोशिश तो कर रही है! कपड़े पहनना पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है!' बता दें कि अभिनव के इस पोस्ट पर यूसर्ज के रिएक्शन आ रहे हैं।
