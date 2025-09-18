धर्मेंद्र से गंदा सीन करवाने वाले डायरेक्टर की सनी देओल ने की थी पिटाई, डर गए थे अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप ने बताया कि दबंग की कास्टिंग में उनका कोई हाथ नहीं था। पहले धर्मेंद्र को लेने की बात चली लेकिन उस वक्त खबरें थीं कि एक गंदा सीन करवाने पर सनी देओल ने डायरेक्टर को पीटा था तो अभिनव धर्मेंद्र को लेने से डर रहे थे।

अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप सलमान खान और उनके परिवार पर कई इंटरव्यूज में गुस्सा निकाल चुके हैं। वह दबंग के डायरेक्टर थे। इस दौरान ही सलमान खान से उनकी अनबन हुई। अब एक और इंटरव्यू में अभिनव ने दबंग फिल्म की कास्टिंग पर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें सलमान के पिता के रोल में धर्मेंद्र को कास्ट करने में डर लग रहा था क्योंकि सनी देओल एक बार कांति शाह को पीट चुके थे। कांति ने गुंडा फिल्म में धर्मेंद्र का एक गंदा सीन डाला था।

धर्मेंद्र को लेने में डर रहे थे अभिनव अभिनव बॉलीवुड ठिकाना से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दबंग फिल्म बनानी शुरू की तो पहले तो सब सहमति से हो रहा था। अभिनव ने ओमपुरी और अनुपम खेर को कास्ट कर लिया। धर्मेंद्र के साथ बाद नहीं बनी तो विनोद खन्ना को लिया। धर्मेंद्र को कास्ट क्यों नहीं कर पाए, ये याद करते हुए अभिनव ने बताया, 'मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे तब ही लेना जब रोल दमदार हो, वरना मत लो। उस वक्त चर्चा था कि सनी देओल ने कांती शाह को मारा है क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र से गंदा सीन करवाया था। मैं डर गया।'

सोनू से इनसिक्योर थे सलमान अभिनव बताते हैं कि सलमान ने सलाह दी थी कि विनोद खन्ना को लिया जाए। डिंपल कपाड़िया की कास्टिंग भी वैसे ही हुई थी। सोहेल सबसे पैसों की बात करते थे। अभिनव बोले कि कास्टिंग में सिर्फ सोनू सूद को लेने में उन्होंने जोर लगाया था लेकिन सोनू की फिजीक से सलमान इनसिक्योर हो गए।

नहीं पता था सोनाक्षी हैं हिरोइन अभिनव ने इसी इंटरव्यू में सलमान के परिवार को गुंडा और सलमान को गुंडे-मवाली वाली इमेज का बताया। उन्होंने बताया कि अरबाज उनको फिल्म के लिए लाए थे। 10 लाख रुपये साइनिंग अमाउंट दिया लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि फिल्म की फीमेल लीड सोनाक्षी सिन्हा हैं।