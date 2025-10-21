Hindustan Hindi News
सलमान रात डेढ़ बजे मेरे कमरे… अभिनव कश्यप बोले-झगड़े में अपने भाई अरबाज पर फेंके थे बर्तन

सलमान रात डेढ़ बजे मेरे कमरे… अभिनव कश्यप बोले-झगड़े में अपने भाई अरबाज पर फेंके थे बर्तन

संक्षेप: सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक बार फिर खान परिवार पर वार किया है। डायरेक्टर ने बताया कि सलमान अपने भाई से इनसिक्योर हैं और दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

Tue, 21 Oct 2025 04:25 PM
सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप लगातार एक्टर और खान परिवार के बारे में इंटरव्यूज दे रहे हैं। कुछ समय पहले अभिनव ने सलमान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन्होंने बताया कि कि सलमान अपने भाई अरबाज को लेकर इनसिक्योर हैं और फिल्म में उनका रोल कटवा दिया था। डायरेक्टर ने बताया कि वो फिल्म में खुद को ज्यादा दिखाना चाहते थे। साथ ही ये बताया है कि अरबाज नहीं चाहते थे कि मलाइका मुन्नी बदनाम गाना करें।

अभिनव कश्यप के रूम में गए थे सलमान

बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव ने कहा, “सलमान रात के डेढ़ बजे मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने देखा कि फिल्म में अरबाज का एक चेज़ सीक्वेंस है, तो उन्होंने उसे हटा दिया। उन्हें इनसिक्यूरिटी थी। वो बस खुद को ज़्यादा दिखाना चाहते थे।” डायरेक्टर ने आगे कहा कि सेट पर सलमान और अरबाज के बीच एक बार ज़ोरदार झगड़ा भी हुआ था। उन्होंने कहा,“दोनों भाई एक-दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन साथ रहते हैं। एक बार दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें सलमान ने बर्तन फेंक दिए थे। मैंने रोकने की कोशिश की तो सलमान बोले ‘तुम यहां हो ही नहीं, दूर रहो।’”

एडिटर को किया किडनैप

अभिनव कश्यप ने सलमान पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा,“सलमान मेरे एडिटर और एडिटिंग मशीन को अपने फार्महाउस ले गए थे। बाद में एडिटर ने उन्हें समझाया कि वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। एक बार सलमान ने एडिटर को धमकाया था कि अगर डायरेक्टर ने फिल्म से छेड़छाड़ की, तो सिलेंडर घुसा दूंगा।”

सलमान खान का जवाब

बता दें, हाल में सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर अभिनव को जवाब दिया था। उन्होंने डायरेक्टर की बातों को झूठ और गलत बताया। अब इस नए मुद्दे पर सलमान कुछ रिएक्शन देंगे या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

