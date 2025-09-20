Abhinav Kashyap Reveals 8 Lakh spent to hide Salman Khn Eyebags reveals he does push ups to hide his fat दबंग में सलमान खान की आंखों पर खर्च हुए थे 8 लाख, अभिनव बोले- अपने मोटापे को छिपा..., Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान की दबंग डायरेक्ट करने वाले अभिनव कश्यप ने बताया कि सलमान खान की आंखों की सूजन छिपाने में उन्हें 8 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान उतने फिट नहीं हैं। वहीं, सलमान छोटे से छोटे स्टंट के लिए भी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:47 PM
दबंग में सलमान खान की आंखों पर खर्च हुए थे 8 लाख, अभिनव बोले- अपने मोटापे को छिपा...

अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में बताया था कि सलमान की वजह से वो कर्जे में डूब गए थे। अभिनव ने सलमान की फिल्म दबंग को डायरेक्ट किया है। अब उस फिल्म और सलमान खान के बारे में बात करते हुए अभिनव ने बताया कि वो उन्हें सलमान खान की आंखों की सूजन छिपाने के लिए 8 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे। साथ ही, उन्होंने बताया कि सलमान खान बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। वो स्टंट के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते थे।

सलमान पर खर्च हुए 8 लाख रुपये

बॉलीवुड ठिकाना के साथ खास बातचीत में अभिनव से पूछा गया कि क्या सेट पर सलमान खान का अपना पर्सनल जिम होता है? इसपर अभिनव ने कहा, "बिल्कुल भी नहीं। वो शूट से पहले बस पुश अप्स और खुद को पंप करते थे ताकि अपने मोटापे को छिपा सकें। वो बहुत फिट आदमी नहीं हैं। उनकी आंखों के नीचे सूजन है, या कम से कम दबंग के दौरान तो थी। उनके चेहरे को डिजिटली साफ करने के लिए मेरे पास 8 लाख रुपये का बिल था। बाद में मैंने सुना था कि कुछ फिल्मों में उनकी ऐब्स भी नकली हैं। दबंग के दौरान उनके चेहरे पर डिजिटली काम किया गया था। उनके आंखों की सूजन को हटाया गया था। लेकिन वो इतने मोटो नहीं थे।"

सेफ खेलते हैं सलमान खान

फिल्म के एक किस्से का जिक्र करते हुए अभिनव ने बताया कि सलमान खान ने एक स्टंट करने से साफ मना कर दिया था। अभिनव के मुताबिक, सलमान को डर था कि अगर वो लोगों के सामने स्टंट करते वक्त गिर गए तो लोग उनपर हंसेंगे। अभिनव ने कहा कि सलमान बहुत सेफ खेलते हैं।

सीन करने से कर दिया था मना

अभिनव ने बताया, "दबंग में एक चेज सीक्वेंस था। वो बारिश का मौसम था, और वहां पर कुछ कीचड़ था। उन्होंने वो सीन शूट करने से मना कर दिया था क्योंकि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उन्हें डर था कि अगर वो फिसले तो लोग उनपर हंसेंगे। वो मुश्किल से तो भाग पाते हैं। सब उनका बॉडी डबल करता है। बाद में उनके चेहरे को सुपरइम्पोज किया जाता है।"

