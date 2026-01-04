क्यों कई बार चीप दिखती हैं बड़े बजट वाली फिल्में? अभिनव कश्यप ने खोली स्टार्स के नखरों की पोल
सलमान खान की फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप ने बताया कि कई बार फिल्म स्टार्स के स्टाइलिस्ट ही हल्के से बाल झाड़ने के लिए दिन के 20 हजार रुपये चार्ज कर देते हैं और प्रोडक्शन टीम को वो सब झेलना पड़ता है।
सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे कई एक्टर्स अपने साथ-साथ अपनी टीम के लिए भी ओवरचार्ज करते हैं। यही वजह होती है कि बड़े एक्टर्स को साइन करना इतना महंगा हो जाता है, कि फिल्म का बजट देखने पर तो बहुत महंगा लगता है, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार होती है तो वह कॉस्ट फिल्म में जस्टिफाई होती नजर नहीं आती है। कई बार फिल्म का VFX संतुष्टिजनक नहीं लगता है तो कई बार फिल्म की एडिटिंग और बाकी चीजों में दर्शकों को मजा नहीं आता है।
कैसे बढ़ जाता है फिल्मों का बजट?
अभिनव कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, “बहुत बुरी हालत है यहां। आपको मालूम है, मेल एक्टर्स जिनके इतने छोटे-छोटे बाल हैं। सुबह आकर उनके बाल झाड़ने के 20 हजार रुपये ले जाता है, दिन का। वहां आप नाई को नाई बोल दो तो बुरा माना जाता है। वो कहता है मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूं। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर जो 18-18 घंटे काम करते हैं लगातार, उन्हें पूरे महीने का एक लाख रुपये मिलता है। आप जोड़ लीजिए कि दिन का कितना हुआ, मुश्किल से 3 हजार रुपये।”
सलमान खान के खिलाफ खुलकर बोले
बता दें कि अभिनव कश्यप ने सलमान खान के बारे में इंटरव्यूज में बहुत कुछ बुरा-भला कहा है। उन्होंने बताया है कि सलमान खान फिल्म दबंग की शूटिंग के दौरान बिलकुल भी कॉपरेट नहीं किया करते थे और उनकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुआ करती थी। अभिनव ने दावा किया कि सलमान खान और उनके भाइयों ने मिलकर उनका करियर जानबूझकर खराब किया। उन्होंने सलमान के परिवार को "विंडिक्टिव" यानि बदला लेने की नीयत रखने वाला बताया है। जिसके बाद उन्होंने खुलकर उनके खिलाफ बोलना शुरू किया।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।