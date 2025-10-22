अभिनव कश्यप का दावा- मेरे एडिटर को किडनैप करके फार्महाउस ले गए सलमान खान और…

संक्षेप: अभिनव कश्यप कुछ दिनों से सलमान खान को लेकर काफी विवादित कमेंट कर रहे हैं। वह एक के बाद एक सलमान को लेकर शॉकिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उन्होंने फिर एक बड़ा दावा किया है।

फिल्ममेकर और अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप कुछ दिनों से अपने स्टेटमेंट्स को लेकर काफी विवाद में हैं। वह कई इंटरव्यूज में कई एक्टर्स खासकर सलमान खान पर निशाना साधते दिखे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सलमान को लेकर विवादित कमेंट दिया है। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख और आमिर को लेकर भी कहा। अभिनव का दावा है कि अंडरवर्ल्ड ने सलमान, शाहरुख और आमिर खान को निकनेम दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि बोनी कपूर ने उनकी चुगली बहुत की है।

अंडरवर्ल्ड ने दिए थे नेकनेम अभिनव बोलते हैं कि सलमान खान को अंडरवर्ल्ड ने निकनेम दिया था नंगा,शाहरुख खान को हकला और आमिर को बटला बोलते थे। एक बार सलमान मेरे एडिटर को किडनैप करके मेरी एडिटिंग मशीन को भी फार्महाउस ले गए। सलमान खान अपने बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों का भला न हो जाए इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जरूरत पड़ी तो गलवान के लिए मूछें बढ़ाकर घूम रहे थे, लेकिन मेरी फिल्मों के लिए नहीं बढ़ाई थी।

बोनी ने की थी सलमान को उनकी चुगली बोनी कपूर को लेकर अभिनव ने कहा, ‘बोनी कपूर ने भी मेरे हालात बहुत खराब किए। सलमान खान को लेकर मेरी चुगली करने में बोनी कपूर का बहुत बड़ा हाथ था।’