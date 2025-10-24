Hindustan Hindi News
आमिर खान थूक जिहादी, औरतें पे...सलमान पर भड़ास के बाद फिर क्यों भड़के अभिनव कश्यप?

संक्षेप: अभिनव कश्यप ने सलमान खान के बाद अब आमिर खान और शाहरुख खान पर भड़ास निकाली है। अभिनव का कहना है कि उनकी कड़वाहट इन सबसे ही है। इन लोगों ने इंडस्ट्री में गलत नैरेटिव फैलाएं हैं।

Fri, 24 Oct 2025 04:32 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अभिनव कश्यप अपने इंटरव्यू में बैक टु बैक कॉन्ट्रोवर्शियल बातें बोल रहे हैं। सलमान खान और उनके परिवार पर जमकर भड़ास निकालने के बाद उन्होंने शाहरुख और आमिर पर भी निशाना साधा है। अभिनव ने आमिर को सबसे चालाक लोमड़ी बताया है। उनका कहना है कि सलीम खान लव जिहादी है तो आमिर खान थूक जिहादी है। अभिनव ने यह भी कहा कि वह शाहरुख के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो उनका परिवार टूट जाएगा।

सबसे है कड़वाहट

अभिनव बॉलीवुड ठिकाना से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि वह सलमान खान और दबंग की बातों में वह आमिर खान और शाहरुख सबको क्यों ला रहे हैं। इस पर अभिनव ने जवाब दिया, 'मेरी कड़वाहट सबसे है। इकोसिस्टम से है। इन लोगों ने नैरेटिव फैला रखा है कि हीरो से फिल्म बनती है और चलती है। फ्लॉप होती है डायरेक्टर से। इसको मैं एक जिहादी मानसिकता बोल सकता हूं। मैंने शाहरुख के साथ बहुत करीबी से बातचीत की है। आमिर के साथ काम किया है। तीनों का सोचने का तरीका एक ही है। सलमान गुंडागर्दी करता है, गाली-गलौज करता है। शाहरुख वो नहीं करता। शाहरुख का सोचने का तरीका भी वही है कि किसी तरह किसी का आइडिया ले लो।'

नहीं चाहता शाहरुख का घर टूटे

अभिनव बोले, 'शाहरुख मुंह पर मीठा पीछे कुछ और है। मैं उसके बारे में मुंह नहीं खोलूंगा। बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, मैं समय और वक्त देना चाहता हूं वह फैमिली मैन है। उसका घर परिवार सब टूट जाएगा। मुझे काफी कुछ पता है, फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों को पता है। ये सलमान के चक्करों में फंसकर क्योंकि सलीम खान के यहां बड़ा आना जाना था तो कहीं किसी ना किसी रूप में सलीम खान भी इनके मेंटोर हैं।'

सलमान से भी कम हाइट

अभिनव ने आमिर पर भी भड़ास निकाली। बोले, 'आमिर के साथ मैंने दो-तीन ऐड बनाए हैं। वो सबसे चालाक लोमड़ी है बटला वो सलमान से भी हाइट में छोटा है पर क्या मैनिपुलेटिव आदमी है और सबसे शातिर चोर। इसने मुझे भी बहुत मैनिपुलेट किया। आमिर किसी चीज के 25 टेक देता है और इसका पहला और आखिरी टेक एक जैसा ही होता है। इसको एक्टिंग नाम की कोई चीज नहीं आती। आमिर खान के मैंने कितने किस्से सुने हैं कि ये हिरोइनों के हाथ पर थूकता है।'

थूककर प्यार बढ़ा रहे हैं

अभिनव आगे बोलते हैं, 'आपने थूक जिहाद सुना होगा। तो जैसे सलीम खान लव जिहादी है। ये थूक जिहादी है। कभी जूही चावला तो कभी ममता कुलकर्णी सबके हाथ पे थूकता है। 21वीं सदी में थूक-थूक के लोगों पे प्यार बढ़ा रहा है। अरे भैया सलाइवा अल्कालाइन होता है। हां आप इतना जो मांस-वांस खाते हो ना उससे गर्मी होती है। एसिडिक हो जाती है बॉडी। सलाइवा अंदर कर लिया करो। उससे आपका खाना बेटर पचेगा। वरना गर्मी ज्यादा हो रही है आपको औरतों पर थूक-थूक के। ये सब के सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
