उदित नारायण के किस विवाद के बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने उन्हें दी थी एक सलाह- अगर लोग आपको...
उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्या के बीच अच्छी दोस्ती रही है। दोनों काफी टैलेंटेड सिंगर हैं और आज तक इनके गानों को काफी पसंद किया जाता है।
उदित नारायण का काफी समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक फीमेल महिला फैन को किस कर देते हैं। उनके इस वीडियो पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। अब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि कैसे उस समय उन्होंने उदित को सपोर्ट किया था और एक सलाह भी दी थी।
उदित नारायण गिव अप कर चुके थे
सुभोजित घोष से यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अभिजीत ने बताया कि उन्होंने उदित नारायण को सलाह दी थी। अभिजीत ने कहा कि उन्होंने उदित को कहा कि इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वह बोले, ‘मैंने उदित का साथ दिया जबकि वह गिव अप कर चुके थे। मैंने कहा सिर्फ हां बोले, मैंने किस किया क्योंकि कोई मुझे किस कर रहा था। ओपनली कहो हां। अगर मेरे फैंस आएंगे और मुझे हग करेंगे और किस करेंगे तो मैं भी करूंगा।’
अभिजीत बोले कोई बिग डील नहीं
अभिजीत ने आगे कहा, ‘मैं उनके सपोर्ट में भी बोला था। मैंने कहा कि आप उदित नारायण हो। अगर लोग आपको किस करेंगे तो उन्हें कौन करेगा? अगर आपको 50 लोग किस करेंगे और आप उनमें से एक को किस करेंगे तो क्या बिग डील है? बस कहो हां किया।’
सोनू निगम को भी किया था सपोर्ट
अभिजीत ने फिर इस दौरान बताया कि उन्होंने सोनू निगम को भी सपोर्ट किया था उनके मुश्किल समय में। साल 2017 में सोनू ने लाउडस्पीकर में अजान पर कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट किया था। इस पर अभिजीत ने कहा, ‘मैंने सोनू का सपोर्ट किया। जब कोलकाता के मौलवी ने कहा कि वह सोनू का सिर मुंडवा देंगे। मैंने लाइव टीवी डिबेट के जरिए डिफेंड किया था उन्हें। सोनू तक को नहीं लगा था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। उनके करीबी लोग भी उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ मैं उनके साथ खड़ा था।’
अभिजीत बोले सबका साथ दिया, लेकिन मेरा किसी ने नहीं दिया
अभिजीत ने इस दौरान इंडस्ट्री में अपनी दोस्ती को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वह जो उन्हें दोस्त समझते थे, वह हमेशा उनके साथ रहे हैं, चाहे सपोर्ट वन साइडेड ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में उन्होंने हमेशा दूसरों का साथ दिया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनके लिए ऐसा किया है।
अभिजीत भट्टाचार्या के बारे में बता दें कि वह बॉलीवुड के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर रहे हैं। उन्होंने 3 दशक तक अपनी आवाज से सबको अपना दीवाना बनाया है। वह शाहरुख की सबसे पॉपुलर आवाज थे। शाहरुख की हर फिल्म में वह गाना गाते थे खासकर 1990 से साल 2000 के शुरुआत तक।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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