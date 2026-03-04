अभिजीत भट्टाचार्य ने लगाई PM मोदी से गुहार, दुबई में फंसा बेटा, बोले- प्लीज उसे वापस ले आइए
Abhijeet Bhattacharya: अभिजीत भट्टाचार्य का बेटा यश भी जंग के हालातों में दुबई में फंस गया है और लीजेंडरी सिंगर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। अभिजीत ने कई मंत्रालयों और विभागों को टैग किया है।
बॉलीवुड के लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने भारत सरकार से दुबई में फंसे उनके बेटे को वापस लाने की एक अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपने बेटे जय भट्टाचार्य को दुबई से सुरक्षित वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कुछ मदद करने की मांग की है। इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में बढ़ते तनाव और चल रहे युद्ध जैसे हालातों की वजह से जय वहां फंस गए हैं, जिसके चलते अभिजीत का परिवार काफी तनाव में है। अभिजीत भट्टाचार्य ने इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सरकार ने उनके बेटे की मदद की मांग की थी, हालांकि बाद में उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी।
अभिजीत ने सोशल मीडिया पर लिखा अपना दर्द
अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में पैदा हुए संकट और अफरा-तफरी के बीच उनके बेटे का वहां फंसे होना पूरे परिवार के लिए बहुत तनावपूर्ण है। दशकों तक शाहरुख खान के गानों में उनकी आवाज बने रहे अभिजीत भट्टाचार्य ने लिखा, ‘मेरा बेटा जय भट्टाचार्य वर्तमान में दुबई में फंसा हुआ है। मैं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से तहेदिल से विनती करता हूं कि वे उसके हालातों पर गौर करें और जल्द से जल्द उसकी सुरक्षित भारत वापसी पक्की करें।’
पीएम मोदी समेत कई मंत्रालयों को कर दिया टैग
अभिजीत ने अपनी इस इमोशनल पोस्ट के जरिए न केवल प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी टैग किया। उन्होंने अधिकारियों और एयरलाइंस से मदद मांगते हुए लिखा, 'हम आपकी तत्काल सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। कृपया उसे सुरक्षित घर वापस लाने में मदद करें।' अभिजीत ने अपनी पोस्ट में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और एमिरेट्स जैसी प्रमुख एयरलाइंस को भी टैग किया है ताकि उनके बेटे की वापसी के लिए रास्ता साफ हो सके। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने किसी वजह के चलते हर जगह से यह पोस्ट डिलीट कर दी।
90 के दशक की सुपरहिट आवाज रहे हैं अभिजीत
मालूम हो कि अभिजीत भट्टाचार्य बॉलीवुड के उन सिंगर्स में से हैं, जिनकी आवाज ने 90 के दशक में धूम मचा दी थी। उनके 'एक चंचल शोख हसीना', 'ओले ओले' (ये दिल्लगी), 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' का टाइटल ट्रैक और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का 'जरा सा झूम लूं मैं' जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। फिलहाल उनके फैंस और फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर उनके बेटे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच दुबई में भी हालात खराब हैं और तमाम सेलेब्रिटीज अलग-अलग देशों में फंस गए हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
