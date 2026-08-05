अभी ना जाओ छोड़ कर… जानिए किस गीतकार ने लिखा था ये अमर गीत, फ्लॉप हो गई थी फिल्म

अभी ना जाओ छोड़ कर… जानिए किस गीतकार ने लिखा था ये अमर गीत, फ्लॉप हो गई थी फिल्म
देव आनंद का गाना ‘अभी ना जाओ छोड़ कर’ ऑडियंस के बीच एक अलग जगह रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म के गानों की वजह से इसे पहचान मिली। करीब 66 साल बाद भी अमर है ये गाना। इस गाने को लिखने वाले गीतकार को जानते हैं आप?
1961 में एक फिल्म आई थी ‘हम दोनों’। फिल्म में देव आनंद, नंदा और साधना लीड रोल में थे। ये फिल बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इसका एक गाना दुनियाभर में खूब मशहूर हो गया। इस गाने की वजह से आज भी फिल्म की पहचान बनी हुई है। ये गाना था 'अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है'। इस गाने को लिखने वाले गीतकार ने अपनी कलम से कई कजेला चीर देने वाले गीत लिखे।
फिल्म की कहानी
फिल्म हम दोनों की कहानी आनंद (देव आनंद) और मीता (साधना) की लव स्टोरी पर बेस्ड थी। फिल्म में आनंद एक गरीब और बेरोजगार जिसे अमीर मीता से प्यार हो जाता है। वो मीता के लायक बनने के लिए फौज में भर्ती हो जाता है। इस दौरान उसकी मुलालाक्त अपने हमशक्ल मेजर मनोहर से होती है। दोनों के बीच एक जैसी शक्ल होने की वजह से अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन फिर एक युद्ध में मेजर मनोहर वर्मा लापता हो जाता है। ऐसा समझ लिया जाता है कि मेजर युद्ध में शहीद हो गए हैं। बाद में आनंद को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो मेजर के घर जाकर उनकी बूढी मां और बीमार पत्नी रूमा (नंदा) को ये जानकारी दें। जब आनंद घर जाता है तो उसे ही मेजर समझ लिया जाता है। हालांकि, अंत में मेजर अपने घर वापस लौटता है और कहानी का सुखद अंत होता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। लेकिन गाने अमर हो गए।
फ्लॉप फिल्म के अमर हो गए गीत
फिल्म ‘हम दोनों’ में 6 गाने थे जो जबरदस्त हिट हुए। इस फिल्म का गाना 'अभी ना जाओ छोड़कर' तो जैसे आशा भोसले की आवाज में अमर हो गया। उनके साथ मोहम्मद रफी ने ये गाना गाया था जो हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को और ज्यादा खास बनाता है। इस गाने को लिखने वाले साहिर लुधियानवी थे। और म्यूजिक बनाया था जयदेव ने।
साहिर लुधियानवी ने लिखे थे ये गीत
साहिर ने इस फिल्म के दूसरे गाने जैसे 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया', 'कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया', 'अल्लाह तेरो नाम', 'जहां में ऐसा कौन है', 'प्रभु तेरो नाम' अपनी कलम से लिखे थे। इस फिल्म को देव आनंद के भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन गानों ने अलग जगह बनाई। इस फिल्म के खूबसूरत गानों की वजह से साहिर लुधियानवी को भी इंडस्ट्री में खूब काम मिला। उनके लिखे लगभग हर गाने ने ऑडियंस के दिल-ओ दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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