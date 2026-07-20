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सलमान खान के फार्महाउस में जाते अपनी मर्जी से, लेकिन वापस तब...आयुष शर्मा ने एक्टर को लेकर क्या है

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान अपने फार्महाउस में जाते रहते हैं। परिवार वाले और उनके करीबी दोस्त का भी फार्महाउस में आना-जाना रहता है। अब आयुष ने बताया कि कैसे सलमान के फार्महाउस में जाते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन आते सलमन की मर्जी से।

सलमान खान के फार्महाउस में जाते अपनी मर्जी से, लेकिन वापस तब...आयुष शर्मा ने एक्टर को लेकर क्या है

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने हाल ही में एक्टर की पर्सनैलिटी को लेकर बात की और बताया कि ऑफस्क्रीन वह कैसे हैं। आयुष से पूछा गया कि क्या खान परिवार का कोई जोक है सलमान खान को लेकर तो आयुष ने कहा कि कई हैं, लेकिन उन्होंने सबसे सेफ वाले जोक के बारे में बताया।

सलमान सबको बुलाते हैं फार्महाउस पर

आयुष ने कहा कि जब भी सलमान अपने पनवेल फार्महाउस पर बुलाते हैं, तो परिवार का रिएक्शन हमेशा एक जैसा ही होता है। ललनटॉप सिनेमा से बात करते हुए आयुष ने कहा, भाई ने फार्म पर बुलाया है तो सबका एक तकिया कलाम है, चलो फार्म चलते हैं। लेकिन वहां सिर्फ वही जाता है जिसको बुलावा आता है।

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मेहमान मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन जाते सलमान की मर्जी से

आयुष फिर बोले कि मजा तब शुरू होता है जब कोई इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। उनके मुताबिक सलमान अपना ज्यादातक समय फार्महाउस में बिताते हैं और जब कोई एक गेस्ट आता है तो सब जानते हैं कि वो कब जाएंगे। वह बोले, वहां भाई ज्यादा टाइम रहते हैं तो जब फार्म पे बुलाते हैं...अपनी मर्जी से जाओगे, लेकिन वापस तब आओगे जू वो बोलेंगे। आप वहां खुद कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वापस तब आओगे जब भाई बोलेंगे।

आयुष ने फिर बाकी प्राइवेट जोक मारने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कई और भी जोक हैं, लेकिन अच्छा है कि उन्हें प्राइवेट में ही रखा जाए।

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सलमान से पहली बार कब मिले थे आयुष

बता दें कि इससे पहले साइरस के पॉडकास्ट में आयुष ने बताया था कि वह सलमान से तब मिले जब एक्टर को उनके और अर्पिता के रिलेशनशिप के बारे में पता चला।

सलमान की सलाह

सलमान ने उन्हें कहा था, ‘तुम एक्टर बन सकते हो। लेकिन तुम्हारी हालत थोड़ा खराब है। तुम काफी खराब लग रहे हो। एक्टिंग स्कूल जाने से तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें कई चीजें करनी होगी।’

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इतना ही नहीं सलमान ने फिर बहन अर्पिता से भी मजाक में पूछा था कहां से लेकर आई है तू उसको। आयुष ने बताया कि सलमान की सलाह ने उन्हें काफी मदद की है।

आयुष के बारे में बता दें कि उन्होंने साल 2018 में फिल्म लवयात्री से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह अंतिम में नजर आए थे जिसमें सलमान का भी कैमियो था। वह लास्ट रुसलान में नजर आए थे जो साल 2024 में रिलीज हुई थी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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