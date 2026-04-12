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सलमान की बहन अर्पिता से शादी की खबर सुन हैरान थे आयुष शर्मा के पेरेंट्स, खान परिवार को बता दी थी आर्थिक हालत

Apr 12, 2026 09:14 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने हाल में अर्पिता खान से शादी करने की बात पर अपने पेरेंट्स के रिएक्शन के बारे में बताया था। आयुष के पापा ने खान परिवार को बताया था कि उनका बेटा सिर्फ 30 से 40 हजार ही कमाता है।

सलमान की बहन अर्पिता से शादी की खबर सुन हैरान थे आयुष शर्मा के पेरेंट्स, खान परिवार को बता दी थी आर्थिक हालत

सलमान खान की बहन अर्पिता खान और आयुष शर्मा की शादी खबरों में बनी रही थी। आयुष ने अपने कई इंटरव्यूज में अर्पिता से मिलने और उनके साथ की लव स्टोरी का ज़िक्र किया है। साथ ही बताया कि उनके रिश्ते के बारे में जानने के बाद सलमान का क्या रिएक्शन था। अब आयुष ने सलमान की बहन से अफेयर और शादी करने की बात पर अपने पेरेंट्स के रिएक्शन के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि इस रिश्ते के बारे में जानने के बाद उनके मम्मी पापा हैरान हो गए थे। उन्होंने खान परिवार को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बता दिया था।

ऐसे शुरू हुई शादी की बात

आयुष ने हाल में सायरस ब्रोचा के साथ बातचीत में बताया कि सलमान खान के साथ पहली मुलाकात ने कैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आयुष ने बताया कि जब सलमान को उनके और अर्पिता के रिलेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों के फ्यूचर को लेकर सवाल किया था। फिर अर्पिता ने बताया कि वो इस साल के अंदर शादी के बारे सोच रहे हैं। यही सवाल जब आयुष से पूछा गया कि वो शादी करेंगे तो जिसके जवाब में एक्टर ने कहा कि हां वो करेंगे। इस बारे में वो खुद नहीं जानते थे तो अपने पेरेंट्स के बारे में कैसे बताते।

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आयुष के पिता थे हैरान

आगे आयुष ने बताया कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्हें झटका लगा। उनकी मां ने उनसे पूछा कि क्या वो सलमान खान की बहन है। आयुष ने कहा कि उन्होंने जब अपने पिता को बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो उन्होंने कहा कि 'सलमान खान की बहन तेरे साथ क्या कर रही है?' आयुष ने जब अपने पेरेंट्स को बताया कि वो शादी करने वाले तो उनके पिता ने कहा 'ये क्या हो रहा है? पहले तुम्हें पढ़ना था। फिर एक्टर बनना था और अब बोल रहे हो कि शादी करने वाले हो।'

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आयुष के पिता ने बताई थी आर्थिक स्थिति

आयुष के पिता ने कहा था कि वो बस 24 साल के हैं। उनके दाढ़ी के बाल भी नहीं आए हैं। उनके पिता ये जानना चाहते थे कि आखिर खान परिवार ने उनमें क्या देखकर पसंद किया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी। जब दोनों परिवारों की मुलाकात हुई तो आयुष के पिता ने सबके सामने ये कह दिया था कि उनका दिल बड़ा है लेकिन अगर वो उनकी जगह होते तो इसके जैसे किसी को अपनी बेटी का हाथ नहीं देते। आयुष के पिता ने ये भी कह दिया था कि वो सिर्फ 30 से 40 हजार ही कमाते हैं। आयुष ने कहा कि सलमान ने उनमें विश्वास दिखाया।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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