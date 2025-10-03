Aashiqui Girl Anu Aggarwal Spotted At Kajol Durga Puja Pandal Video Goes Viral Netizens reaction Goes Viral 'आशिकी गर्ल' अनु अग्रवाल को दुर्गा पूजा में देख हैरान हुए लोग, कहा- बहुत ही सिंपल और मासूम थीं पहले..., Bollywood Hindi News - Hindustan
'आशिकी' के बाद अनु अग्रवाल के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, पर एक हादसे ने सब बिगाड़ दिया था। वह साल 1996 में अचानक ही गायब हो गईं। एक भीषण एक्सीडेंट में अनु अग्रवाल का चेहरा खराब हो गया और वह करीब एक महीने तक कोमा में रही थीं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 03:03 PM
90 के दशक में 'आशिकी' फिल्म से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली अनु अग्रवाल को कौन नहीं जानता। 'आशिकी' से डेब्यू करने वाली अनु इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थीं। लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदलकर रख दी। कभी फिल्ममेकर्स की पहली पसंद बनीं अनु इंडस्ट्री से ही गायब हो गईं। आज भले ही अनु एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव हैं। हाल ही में अनु अग्रवाल काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं। इस दौरान उनका हाल देखकर सभी हैरान रह गए थे। इस दौरान का अनु का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं।

इस लुक में नजर आईं अनु

अनु अग्रवाल हाल ही में मुंबई में काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं। इस दौरान अनु ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। इसके साथ एक्ट्रेस ने गोल्ड ज्वैलरी कैरी की जो उन पर काफी सूट कर रहा था। अनु पैपराजी को देखकर मुस्कुराते हुए पोज देती हैं। लेकिन अनु के फेस का ऐसा हाल देखकर उनके फैंस काफी हैरान हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

लोगों ने किए जमकर कमेंट्स

अनु अग्रवाल का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'कभी इनका भी दौर था और आज सब खत्म।' एक और कमेंट आया, 'अनु अग्रवाल 90s की खूबसूरत और हिट एक्ट्रेस थीं।' एक ने लिखा, 'समय के साथ सब कुछ बदल जाता है।' एक बोला, 'बहुत ही सिंपल और मासूम थीं पहले।'

एक्सीडेंट ने बर्बाद कर दिया करियर

बता दें कि 'आशिकी' के बाद अनु अग्रवाल के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, पर एक हादसे ने सब बिगाड़ दिया था। वह साल 1996 में अचानक ही गायब हो गईं। एक भीषण एक्सीडेंट में अनु अग्रवाल का चेहरा खराब हो गया और वह करीब एक महीने तक कोमा में रही थीं। अनु अग्रवाल बच तो गईं, पर उनका करियर और जिंदगी खराब हो गई।

