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मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मेरे ऊपर इस वक्त कई सारे केस हैं - बोले राहुल रॉय

Apr 30, 2026 11:36 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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राहुल रॉय ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने लोगों को बताया कि वह इस वक्त किन हालातों से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने काम भी मांगा है।

मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मेरे ऊपर इस वक्त कई सारे केस हैं - बोले राहुल रॉय

1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ से फेमस राहुल रॉय इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक लोकल कंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो बनाया था जो वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। ऐसे में राहुल इमोशनल हो गए। राहुल ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लोगों को अपनी हालात बताई है।

क्या बोले राहुल रॉय?

राहुल ने लिखा, ‘मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। मेरे ऊपर कुछ केस हैं। मुझे अपने वकील को पेमेंट देनी है। ये केस आज के नहीं हैं, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक होने से पहले के हैं। अगर आप मेरी सादगी का मजाक उड़ाते हैं या मेरे स्ट्रगल पर हंसते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है।’

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मांगा काम

राहुल ने आगे लिखा, ‘अगर आपको सच में इतनी ही चिंता है तो अच्छा काम ढूंढने में मेरी मदद करें ताकि मैं अपने केस खत्म कर सकूं। कम से कम मैं कड़ी मेहनत से कमा रहा हूं, दूसरों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं।’

जब तक जिंदा हूं तब तक काम करना चाहता हूं - राहुल

उन्होंने कहा, ‘ब्रेन स्ट्रोक के बाद, मेरे लिए एक्टिव रहना जरूरी है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक काम करना चाहता हूं। इससे मेरा दिमाग एक्टिव रहता है और मुझे एक मकसद और जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं आज भी काम कर रहा हूं। हां, कभी-कभी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते।'

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लोगों का रिएक्शन

लोग अब राहुल का सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं, सेलेब्स भी राहुल के पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने लिखा, ‘तुम्हें शुभकामनाएं राहुल’। वहीं एक्टर-होस्ट मनीष पॉल ने कमेंट किया, 'प्यार और इज्जत, आपको और हिम्मत मिले सर।’

राहुल रॉय के बारे में

फिल्मी सफर: राहुल रॉय को महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' से डेब्यू करने के बाद बहुत शोहरत मिली थी। उन्होंने इसके बाद 'फिर तेरी कहानी याद आई', 'जुनून', 'गुमराह' और 'प्यार का साया' जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि, उनकी कोई भी फिल्म ‘आशिकी’ जीतनी हिट नहीं हो पाई।

टीवी: फिर साल 2007 में उन्होंने 'बिग बॉस' किया और सीजन 1 जीत लिया।

हेल्थ: साल 2020 में जब वह लद्दाख में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया था और नानावती अस्पताल में उनका इलाज हुआ था।

कमबैक: उन्हें हाल ही में फिल्म 'आगरा' में देखा गया था, जो अभी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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