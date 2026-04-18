'आखिर में यही हाल होता है...', 'आशिकी' एक्टर राहुल रॉय का बदला ऐसा हुलिया, पहचानना हुआ मुश्किल
1990 में रिलीज हुई आशिकी, हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल रोमांस जॉनर में एक अहम मोड़ बनी हुई है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित, यह फिल्म राहुल और अनु की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिनके किरदार राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने निभाए थे।
साल 1990 में आई 'आशिकी' एक ऐसी फिल्म थी, जो न सिर्फ दौर में बल्कि आज भी काफी पसंद किया जाता है। इस फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी हिट रहे। इस फिल्म में राहुल रॉय और एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। 'आशिकी' इन दोनों स्टार्स के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। ऐसे में अब 'आशिकी' एक्टर राहुल रॉय का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल के बदले हुए लुक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
वर्सोवा में नए लुक में दिखे राहुल, फैंस हुए शॉक्ड
एक्टर राहुल रॉय को मुंबई के वर्सोवा में देखा गया। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मं राहुल एक भारी बैकपैक और भारी सामान के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्रीम रंग की टी-शर्ट और डेनिम जींस पहनी हुई है। लंबे बालों के साथ राहुल अपने पुराने फिल्मी अवतार से बिल्कुल अलग दिख रहे थे, फिर भी उनका वही शांत और प्यारा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया था।
यूजर्स कर रहे कमेंट्स
राहुल रॉय के लंबे बालों ने सबका ध्यान खींच लिया। उनके इस लुक ने जहां एक तरफ फैंस को हैरान किया, वहीं, कई फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। राहुल रॉय का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'लेकिन ये ऐसे रोड पर क्या कर रहे हैं और उनके बैग में क्या है?' एक लिखता है, 'मैं तो एक सेकंड के लिए इन्हें पहचान ही नहीं पाया।' एक ने लिखा, 'इतने लंबे बाल को मेरे भी नहीं हैं।' एक ने पूछा, 'आशिकों का आखिर में यही हाल होता है।'
आशिकी के बारे में
1990 में रिलीज हुई आशिकी, हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल रोमांस जॉनर में एक अहम मोड़ बनी हुई है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित, यह फिल्म राहुल और अनु की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिनके किरदार राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने निभाए थे। कहानी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन में उनकी अचानक हुई मुलाकात से होती है, फिर उनका रोमांस परवान चढ़ता है, और जब वे अपने-अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कास्ट की बात करें तो इसमें दीपक तिजोरी, अवतार गिल, रीमा लागू, जावेद खान जैसे कलाकार अहम किरदार में शामिल थे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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