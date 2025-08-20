40 हजार की टेबल देख उड़े आर्यमन के होश, पिता ने बेटे को दी पैसा कमाने की सलाह

अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने अपना नया व्लॉग अपडेट किया है। इस व्लॉग में वो अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी और पिता परमीत सेठी के साथ नजर आए। योगिता को ऑडिशन के लिए ड्रॉप करके आर्यमन अपने पिता परमीत के साथ शॉपिंग करने पहुंचे।

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बेटे आर्यमन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी के साथ सगाई की। इसका एक व्लॉग उन्होंने पोस्ट किया था। अब आर्यमन ने नया व्लॉग अपलोड किया है। इस व्लॉग में आर्यमन अपनी गर्लफ्रेंड और पिता परमीत सेठी के साथ शॉपिंग पर निकले। आर्यमन योगिता को ऑडिशन के लिए ड्रॉप करने के बाद अपने पिता के साथ जियो सेंटर में शॉपिंग के लिए पहुंचे।

पिता संग शॉपिंग पर पहुंचे आर्यमन

आर्यमन के व्लॉग की शुरुआत में परमीत सेठी, योगिता और खुद आर्यमान कार में नजर आते हैं। आर्यमन बताते हैं कि वो योगित को ऑडिशन पर ड्रॉप करने के बाद पिता के साथ शॉपिंग पर जाएंगे। आर्यमन और परमीत दोनों जियो सेंटर पहुंचते हैं। आर्यमन कहते हैं कि ये बहुत महंगी जगह है।

पिता ने बेटे को दी क्या सलाह

परमीत के पिता कहते हैं कि मंहगा है, लेकिन थोड़ा लो पर अच्छा लो। आर्यमन कहते हैं कि वो भी कुछ-कुछ खरीदना चाहते हैं। आर्यमन की नजर एक दो दराज वाली मेज पर पड़ती है, वो कहते हैं कि इससे उन्हें पुराने जमाने वाली वाइब्स आती हैं। फिर आर्यमन प्राइज टैग देखते हैं, उसपर 40 हजार लिखा होता है। आर्यमन कहते हैं इसके अंदर जरूर सोना होगा। फिर आर्यमन अपने पिता से कहते हैं कि ये सब महंगा है। फिर परमीत पूछते हैं क्या महंगा है, वो कहते हैं कि टिशू रखने वाला साढ़े तीन हजार का है। इसपर परमीत उनसे कहते हैं, 'बेटा कमाओ पैसा, कमाओ'।