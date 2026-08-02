'6 दिन की स्क्रिप्ट मुझे पता लग गई...', आरुष भोला ने 'लॉक अप 2' को लेकर किया शॉकिंग खुलासा! वीडियो देख दंग रह गए फैंस
आरुष ने 'लॉक अप 2' के घर से एक व्लॉग शेयर किया। उनके इस व्लॉग का टाइटल था 'लॉक अप (Lock Upp 2) के घर के अंदर – 40 दिनों बाद लैला से मुलाकात।'
वरुण यादव (उर्फ लैला) के दोस्त आरुष भोला ने हाल ही में 'लॉक अप 2' के घर में गए हैं। ऐसे में वरुण ने वहां पर व्लॉग बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आरुष ने 'लॉक अप 2' के घर से एक व्लॉग शेयर किया। उनके इस व्लॉग का टाइटल था 'लॉक अप (Lock Upp 2) के घर के अंदर – 40 दिनों बाद लैला से मुलाकात।' व्लॉग में, आरुष ने मजाक में इशारा किया कि यह रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है। क्योंकि उन्होंने एक क्रू मेंबर को कागजों का बंडल पकड़े हुए देखा। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पूरे 6 दिन की स्क्रिप्ट मुझे पता लग गई
आरुष भोला का ये वीडियो X पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरुष ने कैमरा एक आदमी की तरफ किया, जो शो के क्रू का मेंबर लग रहा था और कुछ कागज पढ़ रहा था। उन्हें देखकर, उसने मजाक में कहा, 'भाई, पूरे 6 दिन की स्क्रिप्ट मुझे पता लग गई है जो पीछे चल रहा है। बता दूंगा तुम्हें।'
'बाहर जा के भी किसी को नहीं बताना'
तब आरुष के दोस्त ने उसे याद दिलाया कि व्लॉग कुछ दिनों बाद ही अपलोड किया जाएगा। इसका जवाब देते हुए क्रू मेंबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'पर ये बाहर जा के भी किसी को नहीं बताना है।' आरुष ने हंसते हुए जवाब दिया, "हां किसी को नहीं, बस ये आपके, मेरे और यूट्यूब के बीच है," जिससे उसके आसपास मौजूद सभी लोग हंस पड़े।
लोगों ने आरुष को किया ट्रोल
इस व्लॉग को अपलोड करते ही आरुष भोला लोगों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन पर अपने दोस्त लैला का समर्थन करने के आरोप लगा रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस पर आरुष ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "हमें मत बताओ कि हमें समर्थन कैसे करना है। जब तुम भी कभी खिलाफ हो गए ना, भगवान ना करे, हम साथ ही खड़े मिलेंगे।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शो दर्शकों के मतदान से संचालित नहीं होता है, जो यह सीमित करता है कि वे खेल को कितना प्रभावित कर सकते हैं। आरुष ने कहा कि लैला पहले से ही घर के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
आरुष की वजह से इस हफ्ते सुरक्षित हुए वरुण
बता दें कि 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में, आरुष भोला एक खास टास्क के दौरान अपने करीबी दोस्त वरुण यादव उर्फ लैला, को सपोर्ट करने के लिए जेल में आए। कंटेस्टेंट्स के चार अन्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ, उन्होंने 'एट रिस्क' जोन में आए कैदियों में से किसी एक को बचाने के मौके के लिए मुकाबला किया। आरुष अकेले ऐसे प्रतिभागी रहे, जिन्होंने सफलतापूर्वक चुनौती पूरी की, जिससे लैला उस हफ्ते के लिए सुरक्षित हो गए और डेंजर जोन से बाहर निकल पाए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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