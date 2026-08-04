Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरे बंदे से दूर रहो, शिवांगी जोशी ने को-एक्ट्रेस को किया था मैसेज; ‘सेट पर प्राइवेट…’

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एक्ट्रेस आंचल खुराना ने शिवांगी जोशी को लेकर दावा किया है कि एक बार उनके बॉयफ्रेंड सेट पर आए थे। उस वक्त शिवांगी जोशी ने आंचल खुराना और उनकी दोस्त को मैसेज किया था। मैसेज में शिवांगी ने उन दोनों से कहा था मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। 

Aanchal Khurana slams Shivangi Joshi
आंचल खुराना ने शिवांगी जोशी को लेकर खोले राज

लॉकअप फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शिवांगी जोशी शो की पहली फाइनलिस्ट भी बन गई हैं। लेकिन शिवांगी जिस तरह से फाइनल में पहुंची हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। शिवांगी जोशी की सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बीच एक्ट्रेस आंचल खुराना ने भी एक्ट्रेस पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि वो शिवांगी के साथ एक शो कर रही थीं, तब उनके प्राइवेट बॉयफ्रेंड सेट पर आए थे। आंचल ने बताया शिवांगी ने उस वक्त उन्हें और उनकी दोस्त को मैसेज किया था। उन्होंने लिखा था- मेरे बंदे से दूर रहो।

शिवांगी जोशी के बारे में क्या बोलीं आंचल खुराना?

आंचल खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आंचल ने कहा- शिवांगी जोशी…कुछ साल पहले मैं एक शो कर रही थी और इनके प्राइवेट बॉयफ्रेंड हमारे सेट पर आए...और इनका एक लंबा -चौड़ा मैसेज मुझे और मेरी दोस्त को आया कि मेरे बंदे से दूर रहो। तुम उसपर लाइन मार रही हो। जबकि इनके बंदे ने इनको झूठ बताया।

ये भी पढ़ें:हम सड़क पर आ गए थे, चूल्हा जलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे- शिवांगी जोशी

शिवांगी ने शो में पहन रखा है मुखौटा?

आंचल ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उन्हें न उस लड़के से मतलब था, न शिवांगी जोशी से मतलब था। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये लोग जो झूठी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं न सारे के सारे, और जब मैं फैक्ट बोलती हूं तो इनके फैंस आकर मुझे गालियां बकते हैं। उन्होंने फैंस से कहा कि आप लोग इन्हें पर्सनली जानते भी नहीं हो, मैंने इनके साथ काम किया है। तुम नहीं जानते हो, तुम सिर्फ एक मुखौटा देख रहे हो।

ये भी पढ़ें:शिल्पा शिंदे पर फूटा शिवांगी जोशी का गुस्सा, चिल्लाते हुए बोलीं- मैंने अगर…

आंचल खुराना ने की हर्षद चोपड़ा की तारीफ

इस वीडियो में आंचल खुराना शिवांगी जोशी पर भड़कती नजर आईं, लेकिन हर्षद चोपड़ा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर्षद चोपड़ा बहुत ही स्वीट हैं। उन्होंने कहा कि हर्षद जैसा शो में दिखा रहे हैं, वो वैसे ही हैं।

आंचल के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

आंचल के इस वीडियो पर लोगों को रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने लिखा- शिवांगी एक मैनिपुलेटर है। उसने हर्षद को इतना बुरा महसूस कराया कि हर्षद ने शो ही छोड़ दिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शिवांगी मुझे शुरू से ही नकली लगती थी, कभी भी भरोसा नहीं हुआ उसपर। एक ने कहा- शिवांगी जोशी ने हर्षद चोपड़ा के साथ खेल कर दिया। वहीं, एक ने लिखा- शिवांगी जोशी का सच सामने लाने के लिए धन्यवाद।

ये भी पढ़ें:शिवांगी जोशी का 'मामा जी' ने बचपन में किया था यौन शोषण, बोलीं- मुझे गोद में…
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Shivangi Joshi
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।