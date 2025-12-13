Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
शाहरुख खान की जीरो फ्लॉप होने पर आनंद एल राय बोले- दिक्कत यह थी कि वह इंसान...

संक्षेप:

आनंद एल राय ने शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो बनाई थी। हालांकि फिल्म चली नहीं थी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। अब आनंद एल राय ने इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर गलती क्या हुई।

Dec 13, 2025 09:10 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान की साल 2018 में फिल्म जीरो आई थी। आनंद एल राय ने इसे डायरेक्ट किया था और फिल्म में शाहरुख के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी साथ थे। हालांकि फिल्म चली नहीं थी। अब आनंद ने सालों बाद फिल्म के फ्लॉप होने और शाहरुख के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था।

क्या थी दिक्कत

गलाटा प्लस से बात करते हुए आनंद ने माना कि उनसे गलती हुई है कि उन्होंने शाहरुख खान के स्टारडम को उनके जीरो के किरदार के साथ इनकॉर्प्रेट नहीं कर पाए। वह बोले, ‘जीरो के साथ दिक्कत यह थी कि वह इंसान...वह सुपरस्टार मेरे पास इतने प्यार के साथ आए और मैं, मैंने कभी नहीं समझा कि एक एक्टर और डायरेक्टर स्टोरी नहीं बना सकते। यहां एक सुपरस्टार अटैच्ड होते हैं, उनकी इमेज होती है। उनकी इमेज भी है जो मुझे उन्हें फिल्म में लेते वक्त समझना था और उसका ध्यान रखना था।’

किरदार के स्टारडम से इनकॉर्पेरट नहीं कर पाए

आनंद ने यह भी कहा, ‘जब आप कहते हैं कि मेरी फिल्में बिना स्टार के बोझ के है तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि शायद मैं अपने किरदार के स्टारडम से इनकॉर्पेरट नहीं कर पाए। कई बार, लोग अपने स्टार्स को किरदार में देखना चाहते हैं, लेकिन स्टार का एक पार्ट भी वहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाया।’

कैसा था एक्सपीरियंस

हालांकि आनंद ने बताया कि शाहरुख खान के साथ शूटिंग का पूरा प्रोसेस एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था उनके और शाहरुख के लिए। मैंने वो जर्नी काफी एंजॉय की और मेरे से ज्यादा शाहरुख ने। हालांकि आगे हम में से एक को रुकना चाहिए और कहना था कि हैल्लो, ये सिर्फ एक्टर-डायरेक्टर की नहीं फिल्म है, बल्कि स्टार है।

शाहरुख ने बताया, मां-बाप की मौत ने कैसे बदली जिंदगी, बोले- मुझे लगा वो सितारा…

जीरो के बारे में बता दें कि इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था। वहीं हिमांशु शर्मा ने इसे लिखा था। फिल्म में शाहरुख, अनुष्का और कटरीना के अलावा अभय देओल, आर माधवन और मोहम्मद जीशान भी थे।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

