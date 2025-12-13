शाहरुख खान की जीरो फ्लॉप होने पर आनंद एल राय बोले- दिक्कत यह थी कि वह इंसान...

संक्षेप: आनंद एल राय ने शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो बनाई थी। हालांकि फिल्म चली नहीं थी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। अब आनंद एल राय ने इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर गलती क्या हुई।

शाहरुख खान की साल 2018 में फिल्म जीरो आई थी। आनंद एल राय ने इसे डायरेक्ट किया था और फिल्म में शाहरुख के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी साथ थे। हालांकि फिल्म चली नहीं थी। अब आनंद ने सालों बाद फिल्म के फ्लॉप होने और शाहरुख के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या थी दिक्कत गलाटा प्लस से बात करते हुए आनंद ने माना कि उनसे गलती हुई है कि उन्होंने शाहरुख खान के स्टारडम को उनके जीरो के किरदार के साथ इनकॉर्प्रेट नहीं कर पाए। वह बोले, ‘जीरो के साथ दिक्कत यह थी कि वह इंसान...वह सुपरस्टार मेरे पास इतने प्यार के साथ आए और मैं, मैंने कभी नहीं समझा कि एक एक्टर और डायरेक्टर स्टोरी नहीं बना सकते। यहां एक सुपरस्टार अटैच्ड होते हैं, उनकी इमेज होती है। उनकी इमेज भी है जो मुझे उन्हें फिल्म में लेते वक्त समझना था और उसका ध्यान रखना था।’

किरदार के स्टारडम से इनकॉर्पेरट नहीं कर पाए आनंद ने यह भी कहा, ‘जब आप कहते हैं कि मेरी फिल्में बिना स्टार के बोझ के है तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि शायद मैं अपने किरदार के स्टारडम से इनकॉर्पेरट नहीं कर पाए। कई बार, लोग अपने स्टार्स को किरदार में देखना चाहते हैं, लेकिन स्टार का एक पार्ट भी वहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाया।’

कैसा था एक्सपीरियंस हालांकि आनंद ने बताया कि शाहरुख खान के साथ शूटिंग का पूरा प्रोसेस एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था उनके और शाहरुख के लिए। मैंने वो जर्नी काफी एंजॉय की और मेरे से ज्यादा शाहरुख ने। हालांकि आगे हम में से एक को रुकना चाहिए और कहना था कि हैल्लो, ये सिर्फ एक्टर-डायरेक्टर की नहीं फिल्म है, बल्कि स्टार है।