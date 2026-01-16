Hindustan Hindi News
ये महाराष्ट्र है भाई… हिंदी बोलने पर आमिर खान के जवाब पर छिड़ी बहस, देखें क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

आमिर खान बीएमसी इलेक्शन में वोट डालकर निकले तो मराठी में बता करने लगे। उन्हें हिंदी बोलने के लिए टोका गया तो कुछ ऐसा बोला कि लोगों को लग रहा है कि उन्हें भाषा का विवाद फिर से शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों को लग रहा है कि वह तंज कस रहे थे।

Jan 16, 2026 10:16 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आमिर खान कई सिलेब्स की तरह गुरुवार को बीएमसी इलेक्शन में अपना वोट डालने पहुंचे थे। वह वोट डालकर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। आमिर खान मराठी में बोलने लगे तो मीडिया ने उन्हें टोका। इस पर आमिर बोले कि ये महाराष्ट्र है। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स र रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि आमिर ने फिर भाषा के विवाद को तूल दिया वहीं, कई को ये लग रहा है कि आमिर लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी पर कटाक्ष कर रहे थे।

हिंदी-मराठी पर क्या बोले आमिर

आमिर बृहनमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC) इलेक्शंक में वोट डालकर निकले मीडिया ने उन्हें मैसेज देने के लिए रोक लिया। आमिर मराठी बोलने लगे तभी कुछ मीडिया पर्सन्स ने उन्हें टोका कि हिंदी में बोलें। आमिर एकदम चौंककर बोले, 'हिंदी में? ये महाराष्ट्र है भाई।' फिर किसी ने बोला कि ये मैसेज दिल्ली में भी जाएगा। इस पर आमिर बोले, अच्छा दिल्ली में भी जा रहा है। इसके बाद आमिर हिंदी में बोलते हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहां म्युनिसिपैलिटी ने। मैं सबसे कहूंगा कि यहां आकर अपना कीमती वोट जरूर डालिए। पानी वगैरह सब चीज की अरेंजमेंट्स हैं। प्लीज वोट्स करें।

आमिर के वीडियो पर दिखे ये कमेंट्स

वीडियो पर काफी कमेंट्स दिख रहे हैं। आमिर को ट्रोल करने वालों को एक ने जवाब दिया है, ओ तेरी लोग सारकाज्म नहीं समझ पाए। एक और ने लिखा है कि कुछ लोग उनका सारकाज्म ही नहीं समझ पाए। एक ने आमिर को ट्रोल किया है, हिंदी से घर चलता है। एक और ने लिखा है, तो फिर हिंदी में फिल्में क्यों बनाता है ये। एक ने लिखा है, कमेंट देखकर समझा कि लोग सारकाज्म भी नहीं समझते। आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी हैपी पटेल खतरनाक जासूस रिलीज हो चुकी है। मूवी में वीर दास,शारिब हाशमी, मोना सिंह हैं। फिल्म में आमिर खान का कैमियो भी होगा।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
