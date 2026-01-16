ये महाराष्ट्र है भाई… हिंदी बोलने पर आमिर खान के जवाब पर छिड़ी बहस, देखें क्या है पूरा मामला
आमिर खान बीएमसी इलेक्शन में वोट डालकर निकले तो मराठी में बता करने लगे। उन्हें हिंदी बोलने के लिए टोका गया तो कुछ ऐसा बोला कि लोगों को लग रहा है कि उन्हें भाषा का विवाद फिर से शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों को लग रहा है कि वह तंज कस रहे थे।
आमिर खान कई सिलेब्स की तरह गुरुवार को बीएमसी इलेक्शन में अपना वोट डालने पहुंचे थे। वह वोट डालकर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। आमिर खान मराठी में बोलने लगे तो मीडिया ने उन्हें टोका। इस पर आमिर बोले कि ये महाराष्ट्र है। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स र रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि आमिर ने फिर भाषा के विवाद को तूल दिया वहीं, कई को ये लग रहा है कि आमिर लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी पर कटाक्ष कर रहे थे।
हिंदी-मराठी पर क्या बोले आमिर
आमिर बृहनमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC) इलेक्शंक में वोट डालकर निकले मीडिया ने उन्हें मैसेज देने के लिए रोक लिया। आमिर मराठी बोलने लगे तभी कुछ मीडिया पर्सन्स ने उन्हें टोका कि हिंदी में बोलें। आमिर एकदम चौंककर बोले, 'हिंदी में? ये महाराष्ट्र है भाई।' फिर किसी ने बोला कि ये मैसेज दिल्ली में भी जाएगा। इस पर आमिर बोले, अच्छा दिल्ली में भी जा रहा है। इसके बाद आमिर हिंदी में बोलते हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहां म्युनिसिपैलिटी ने। मैं सबसे कहूंगा कि यहां आकर अपना कीमती वोट जरूर डालिए। पानी वगैरह सब चीज की अरेंजमेंट्स हैं। प्लीज वोट्स करें।
आमिर के वीडियो पर दिखे ये कमेंट्स
वीडियो पर काफी कमेंट्स दिख रहे हैं। आमिर को ट्रोल करने वालों को एक ने जवाब दिया है, ओ तेरी लोग सारकाज्म नहीं समझ पाए। एक और ने लिखा है कि कुछ लोग उनका सारकाज्म ही नहीं समझ पाए। एक ने आमिर को ट्रोल किया है, हिंदी से घर चलता है। एक और ने लिखा है, तो फिर हिंदी में फिल्में क्यों बनाता है ये। एक ने लिखा है, कमेंट देखकर समझा कि लोग सारकाज्म भी नहीं समझते। आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी हैपी पटेल खतरनाक जासूस रिलीज हो चुकी है। मूवी में वीर दास,शारिब हाशमी, मोना सिंह हैं। फिल्म में आमिर खान का कैमियो भी होगा।
