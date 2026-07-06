गौरी के साथ शादी के दिन आमिर खान के पांव में वह पायल जैसी चीज क्या थी?
आमिर खान के पांव में शादी के दिन पायल जैसी चीज नजर आई। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्होंने यह चीज क्यों पहनी और इसका क्या महत्व है?
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की शादी की तस्वीरें रविवार को सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं। शादी के बाद जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट मीडिया से मिले तो वह अकेले ही नजर आए, उनकी तीसरी पत्नी (गौरी स्प्रैट) ने लाइमलाइट से दूरी बनाने का ही फैसला किया। तरह-तरह की बातें की गईं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब जनता को नहीं मिल पाया, वो यह था कि आखिर आमिर खान ने अपनी शादी में एक पांव में वो पायल जैसी चीज क्या पहनी थी? क्या यह किसी तरह का रिवाज था, या फिर कोई खास जूलरी?
आमिर के पांव में पायल जैसी चीज!
दरअसल आमिर खान और गौरी ने पारंपरिक परिधानों में मुंबई स्थित घर पर चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शादी की। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आमिर खान के आउटफिट में कुछ अजीब नोटिस किया और इसके बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। एक तो यह कि आमिर खान ज्यादातर वक्त नंगे पांव ही नजर आए। यहां तक कि जब वो बाहर पापाराजी से मिलने आए, तब भी वह नंगे पांव थे, दूसरा उनके पांव में कोई भारी पायल जैसी चीज लोगों ने नोटिस की।
सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?
एक सोशल मीडिया यूजर ने आमिर खान के पापाराजी का अभिवादन करते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- आमिर खान की गौरी स्प्रैट से शादी हो गई है। लेकिन उनके पांव में भारी पायल जैसी वो चीज क्या है? आमिर खान ने अपने एक पांव में वह चीज क्यों पहनी हुई है? क्या यह किसी खास परंपरा में होने वाली कोई रिवाज है? कमेंट सेक्शन में लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इसे AI क्रिएटेड वीडियो बताया तो किसी ने मजाकिया लहजे में कहा कि आउटफिट के साथ मैच कर रहा होगा। तो किसी ने आमिर पर रणवीर का असर बता दिया।
भारत में पायल का क्या है इतिहास?
मालूम हो कि आज भले ही पायल को भारतीय महिलाओं की जूलरी भर माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना रहा है। भारत में बहुत पुराने वक्त से राजा, योद्धा, कलाकार और कुलीन लोग कभी प्रतिष्ठा तो कभी पहचान और संस्कृति के प्रतीक के रूप में पायल पहनते रहे हैं। वक्त के साथ-साथ धीरे-धीरे परंपराएं और पसंद बदलती चली गईं और पायल महज महिलाओं के पहनने की चीज बनकर रह गई। वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान जल्द ही फिल्म लाहौर 1947 और अति सुंदर लेकर दर्शकों के लिए आएंगे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।