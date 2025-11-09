आमिर खान की इस फिल्म के आगे फीकी पड़ गई थी सनी देओल की परफॉरमेंस, नहीं जीत पाए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

आमिर खान की इस फिल्म के आगे फीकी पड़ गई थी सनी देओल की परफॉरमेंस, नहीं जीत पाए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड
साल 1996 हिंदी सिनेमा के लिए यादगार रहा। इसी साल रिलीज हुई थीं दो दमदार फिल्में सनी देओल की घातक और आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी । दोनों ही फिल्मों में अपने-अपने लीड एक्टर्स ने ऐसी एक्टिंग की जिसने ऑडियंस को बांधकर रखा। एक तरफ रोमांटिक हीरो वाली फिल्म थी और दूसरी तरफ एक्शन से भरे सीन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी दोनों फिल्मों में अंतर था। आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी का बजट 5 से 6 करोड़ था और दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई हुई थी। वहीं सनी देओल की घातक पर भी 6 करोड़ खर्च हुए थे और कमाई हुई थी करीब 32 करोड़।
आमिर खान ने जीता था अवॉर्ड
उस समय सनी देओल की फिल्म कमाई के मामले में आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी से पीछे रह गई थी। लेकिन उम्मीद जताई गई थी कि सनी देओल की परफॉरमेंस को देखते हुए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। उस साल हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड की बेस्ट एक्टर की केटेगरी में सनी देओल को नॉमिनेशन मिला। लेकिन एक बार फिर आमिर खान से हार गए। ये अवॉर्ड आमिर की झोली में जा गिरा। हालांकि, सनी देओल के पिता का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता था।
पहली पसंद
वैसे ये बात कम ही लोग जानते हैं कि राजकुमार संतोषी पहले फिल्म घातक का कमल हासन के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन एक्टर को लेकर कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिक्कत थी। बाद में इस रोल के लिए सनी देओल को चुना गया और उन्होंने कमाल कर दिया।
