आमिर खान ने हैप्पी पटेल से पहले घटाया 18 किलो वजन! बिना वर्कआउट सिर्फ डाइट ने किया यह कमाल

संक्षेप:

आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म से पहले अपना 18 किलो वजन घटा लिया है, आमिर खान ने यह कमाल सिर्फ डाइट के दम पर किया है। हालांकि यह बदलाव उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लुक के लिए नहीं किया है।

Jan 14, 2026 09:16 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट के जरिए 18 किलो वजन घटाया है। आमिर खान ने बताया कि यह बदलाव सेहत को ध्यान में रखते हुए किया गया है, न कि उनकी किसी अपकमिंग फिल्म में उनके लुक के लिए। आमिर खान ने यह भी बताया कि वजन घटाने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज नोटिस की है कि उनकी माइग्रेन की दिक्कत में भी काफी सुधार आ गया है। मालूम हो कि आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में कैमियो रोल में नजर आएंगे।

आमिर खान ने यूं घटाया है वजन

आमिर खान ने बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में कहा, "अठारह किलो, असल में।" आमिर खान ने कहा, "यह अपने आप ही हो गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते जो नई डाइट मैं फॉलो कर रहा हूं वो किसी करिश्मे की तरह काम कर रही है।" आमिर खान ने यह भी बताया कि वजन घटने के साथ ही उनकी माइग्रेन की दिक्कत में काफी सुधार आया है। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म के जरिए उनके भान्जे इमरान खान फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई?

इमरान के कमबैक पर क्या बोले?

आमिर खान ने कमबैक के कयासों पर जवाब दिया, "यह इमरान के लिए प्रॉपर कमबैक जैसा नहीं है। मेरा और इमरान, दोनों का कैमियो रोल है। मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा कॉमेडी रोल नहीं किए हैं, हालांकि लोगों को अभी भी अंदाज अपना अपना याद है।" बता दें कि फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है जिसमें स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दार लीड रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में वीर का रोल एक लंदन में पले-बढ़े लड़के का है, जो एक मिशन के तहत भारत आया है।

वीर दास ने फिल्म के लिरिक्स भी लिखे हैं और हाल ही में उन्होंने फिल्म की थीम पर कमेंट किया था। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "रूट में यह फिल्म हर NRI की बात करती है और उन्हें गलत साबित करती है। उनका भारत को लेकर नजरिया गलत है।"

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
