ओ तेरी! अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा के बाद घर पहुंचे आमिर खान, उड़ाई पतंग
अरिजीत सिंह के सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद आमिर खान उनके घर पहुंचे तो लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट पतंग उड़ाते भी दिखे। वहां जाने की असली वजह क्या थी ये राज अब तक नहीं खुला।
अरिजीत सिंह के सिंगिंग से दूरी बनाने के फैसले के बाद आमिर खान का उनके घर पहुंचना सबको चौंका रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हैं जिनमें आमिर खान अरिजीत के जियागंज मुर्शिदाबाद के घर जाते दिख रहे हैं। इतना आमिर ने छत पर पतंग भी उड़ाई और बताया जा रहा है कि अरिजीत के साथ लंच पर बातचीत की। दोनों के बीच क्या बाते हुईं, ये पता नहीं चल सका है।
आमिर ने उड़ाई पतंग
आमिर खान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब उनके अरिजीत सिंह के घर वाले वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह सिंगर से मिलने उनके होम टाउन गए और साथ में बढ़िया वक्त बिताया। X पर एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सिंगर अरिजीत सिंह के घर जियागंज, मुर्शिदाबाद पहुंचे। एक और क्लिप के साथ कैप्शन है, आमिर खान को पश्चिम बंगाल में अरिजीत सिंह के घर देखा गया। दोनों स्टार्स ने साथ में लंच किया। दोनों ने म्यूजिक और फिल्मों पर डिसकशन किया या आमिर ने उन्हें समझाया कि अपना मन बदल लें? आमिर को अरिजीत के घर की छत पर पतंग भी देखा गया।
आमिर के साथ कर चुके हैं काम
कुछ खबरें ये भी हैं कि आमिर अरिजीत के साथ किसी नए कोलैब पर बात करने गए थे हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। अरिजीत सिंह आमिर की फिल्म दंगल और लाल सिंह चड्ढा में गाने गाए हैं।
क्या लौटेंगे अरिजीत
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर से उनके सभी फैन्स और कई इंडस्ट्री के साथियों को धक्का लगा था। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या वह फिल्मों के लिए कभी प्ले बैक सिंगिंग नहीं करेंगे। अरिजीत ने अपने पोस्ट में लिखा था कि इतने सालों तक प्यार देने के लिए शुक्रिया लेकिन वह अब कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे।
