Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडaamir khan visit to Arijit singh house raise speculations actor seen flying kite
ओ तेरी! अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा के बाद घर पहुंचे आमिर खान, उड़ाई पतंग

ओ तेरी! अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा के बाद घर पहुंचे आमिर खान, उड़ाई पतंग

संक्षेप:

अरिजीत सिंह के सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद आमिर खान उनके घर पहुंचे तो लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट पतंग उड़ाते भी दिखे। वहां जाने की असली वजह क्या थी ये राज अब तक नहीं खुला।

Feb 03, 2026 04:15 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरिजीत सिंह के सिंगिंग से दूरी बनाने के फैसले के बाद आमिर खान का उनके घर पहुंचना सबको चौंका रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हैं जिनमें आमिर खान अरिजीत के जियागंज मुर्शिदाबाद के घर जाते दिख रहे हैं। इतना आमिर ने छत पर पतंग भी उड़ाई और बताया जा रहा है कि अरिजीत के साथ लंच पर बातचीत की। दोनों के बीच क्या बाते हुईं, ये पता नहीं चल सका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आमिर ने उड़ाई पतंग

आमिर खान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब उनके अरिजीत सिंह के घर वाले वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह सिंगर से मिलने उनके होम टाउन गए और साथ में बढ़िया वक्त बिताया। X पर एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सिंगर अरिजीत सिंह के घर जियागंज, मुर्शिदाबाद पहुंचे। एक और क्लिप के साथ कैप्शन है, आमिर खान को पश्चिम बंगाल में अरिजीत सिंह के घर देखा गया। दोनों स्टार्स ने साथ में लंच किया। दोनों ने म्यूजिक और फिल्मों पर डिसकशन किया या आमिर ने उन्हें समझाया कि अपना मन बदल लें? आमिर को अरिजीत के घर की छत पर पतंग भी देखा गया।



आमिर के साथ कर चुके हैं काम

कुछ खबरें ये भी हैं कि आमिर अरिजीत के साथ किसी नए कोलैब पर बात करने गए थे हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। अरिजीत सिंह आमिर की फिल्म दंगल और लाल सिंह चड्ढा में गाने गाए हैं।

क्या लौटेंगे अरिजीत

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर से उनके सभी फैन्स और कई इंडस्ट्री के साथियों को धक्का लगा था। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या वह फिल्मों के लिए कभी प्ले बैक सिंगिंग नहीं करेंगे। अरिजीत ने अपने पोस्ट में लिखा था कि इतने सालों तक प्यार देने के लिए शुक्रिया लेकिन वह अब कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।