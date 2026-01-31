Hindustan Hindi News
आमिर खान मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते, ममता कुलकर्णी ने बताया कैसा था दोनों का बॉन्ड

संक्षेप:

ममता कुलकर्णी ने फिल्मों से दूर बना ली है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और उनके को-स्टार्स रहे कुछ एक्टर्स संग कुछ यादें हैं जिन्हें वह आज तक नहीं भुला पाई हैं।

ममता कुलकर्णी 9- के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्म और स्टार्स संग काम किया है। अब ममता ने कुछ एक्टर्स संग अपने बॉन्ड के बारे में बात की खासकर आमिर खान के साथ। उन्होंने बताया कि कैसे आमिर उनके घर, उनके बेडरूम में आकर कपड़े चेंज करते ते।

आमिर ने किए ममता के बेडरूम में कपड़े चेंज

ममता ने बताया कि पहले वैनिटी वैन्स ज्यादा नहीं होती थी और एक्टर्स एक-दूसरे का घर यूज करते थे। फिल्म बाजी के दौरान आमिर खान उनके घर आते थे और उनके बेडरूम में जाकर कपड़े चेंज करते और फिर पैकअप के बाद उनके किचन में जाकर चाय बनाते थे।

कभी एक-दूसरे का धर्म नहीं देखा

ममता ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्होंने उस समय के दौरान काम किया। वह बोलीं, ‘देखो मैं खुद को काफी खुशकिस्मत मानती हूं कि मैंने 1990 में काम किया। मैंने आमिर, शाहरुख खान के साथ काम किया। हमने कभी एक-दूसरे का धर्म नहीं देखा है।’

ममता ने आगे कहा, ‘जब हम वर्ल्ड टूर पर जाते थे आमिर और शाहरुख के साथ, हम एक-दूसरे के घर बैठते थे। कोई चाय बनाता था तो कोई कुकिंग करता था।’

एआर रहमान विवाद पर क्या बोलीं ममता

वहीं एआर रहमान के इंडस्ट्री में धर्म को लेकर भेदभाव वाले कमेंट पर ममता ने कहा कि उनके हिसाब से इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अब काफी बदलाव भी आ गए हैं। कई ऐसे सिंगर्स हैं जो बिना काम के हैं जबकि उनके पास बहुत टैलेंट है।

कई टैलेंटेड सिंगर्स घर बैठे हैं

ममता ने आगे कहा, ‘जब बात एआर रहमान की है तो सब बदल जाता है समय के साथ। शायद उनका म्यूजिक अब लोगों को पसंद ना आ रहा हो। आज कई सारे अच्छे सिंगर्स बिना काम के घर बैठे हैं।’

