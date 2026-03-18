आमिर खान तुझे 6 महीने गोद में बिठाएगा, जब फना से पहले कुणाल कोहली से बोले थे आदित्य चोपड़ा
आमिर खान की फिल्म फना तो आप सभी ने देखी होगी। यह मूवी सुपरहिट थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में आमिर को लेने पर डायरेक्टर कुणाल कोहली को आदित्य चोपड़ा ने क्या कहा था।
आमिर खान और काजोल की फिल्म फना को 20 साल हो गए हैं। फिल्म को कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के 20 साल बाद कुणाल ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं जो आज तक किसी को पता नहीं था। कुणाल का कहना है कि उस वक्त यह सब्जेक्ट काफी बोल्ड था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में फना जैसी फिल्म नहीं बन सकती है।
फना को लेकर क्या बोले कुणाल कोहली
कुणाल कोहली ने स्क्रीन से बात करते हए कहा, ‘कुछ सैड हीरो और प्रोड्यूसर्स इस सब्जेक्ट से शर्मा रहे थे कि ये बोल्ड और अलग है। दरअसल, फना में हीरो, हीरो नहीं है बल्कि विलन है। ये एक आतंकवादी की कहानी है। वहीं उसे लास्ट में वही महिला मारती है जिससे वह प्यार करता है।’
आमिर खान को लेकर बोले थे आदित्य चोपड़ा
कुणाल ने यह भी बताया कि वह हमेशा से फिल्म के लिए आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा इसके लिए श्योर नहीं थे। वह बोले, ‘जब मैं आमिर के पास गया तो आदित्य इतने इंट्रेस्टेड नहीं था। उन्होंने कहा अरे यार, वो टाइम पास करेगा। तुझे अपनी गोद में बिठाएगा 6 महीने के लिए, फिर नहीं करेगा। बहुत टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो तुम करो। और ऐसा भी था कि अच्छा तुम्हारी एक फिल्म हिट हो गई तो तुम्हें आमिर खान चाहिए? मैंने कहा मुझे पहले भी आमिर चाहिए था। अब पहले में मैंने ऋतिक के साथ काम किया तो दूसरे में आमिर के साथ क्यों ना करूं।’
कुणाल ने आगे कहा कि आमिर को फना की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी। आमिर ने मुझे कहा स्क्रिप्ट इंग्लिश की बजाय उर्दू में लिखो। मैंने हफ्ते में ड्राफ्ट पूरा किया, लेकिन 2 हफ्ते में आमिर के पास गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह सोचें कि मैंने डायलॉग्स एक हफ्ते में लिखा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सही पर्सन हूं डायरेक्ट करने के लिए मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने आदि से पूछा कि क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट तुम्हारी कंपनी में है तो तुम क्यों नहीं डायरेक्ट कर रहे? आदि ने कहा कि मुझे नहीं लगता कुणाल से बेहतर कोई कर सकता है।
फिल्म की कहानी
बता दें कि फना एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म की कहानी एक टूरिस्ट गाइड रेहान से शुरू होती है जिसे जूनी से प्यार हो जाता है। जूनी एक ब्लाइंड कश्मीरी लड़की होती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि रेहान एक आतंकवादी है।
फिल्म का कलेक्शन
साल 2006 में रिलीज हुई यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म ने 100 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
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