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अमिताभ बच्चन से आमिर खान ने पूछा ये अजीब सवाल, सनी देओल मुस्कुराए, KBC पर नजर आए तीन स्टार्स

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन पर अपनी फिल्म बंटवारा 1947 प्रोमोट करने सनी देओल और आमिर खान पहुंच गए हैं। तीनों एक्टर्स के बीच की मस्ती और बातचीत ऑडियंस को पसंद आ रही है।

aamir khan sunny deol promoting his film batwara 1947 at kbc with amitabh bachchan
आमिर खान और सनी देओल ने अमिताभ बच्चन के शो पर किया फिल्म का प्रमोशन

आमिर खान और सनी देओल इस समय अपनी आने वाली फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल में एक्टर्स अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 18 के शो पर पहुंचे थे। इस एपिसोड का नया प्रोमो सामने आ आया है जिसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन से उनके इस सीजन की टैगलाइन ‘सोचना तो पड़ेगा’ को लेकर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। अलग समय के तीनों एक्टर्स को एक साथ इस शो पर देखना ऑडियंस को पसंद आ रहा है।

बंटवारा 1947 को प्रोमोट करनेआए सनी देओल और आमिर खान

शो के प्रोमो में आमिर खान होस्ट अमिताभ बच्चन से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। आमिर कहते हैं, 'आप कहते हैं न सोचना पड़ेगा, आपके प्रोमो में भी है। तो क्या सोचना पड़ेगा।', इसके आगे अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं 'ऐसा है न सर मुझे देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना आसान नहीं होने वाला।' आगे तीनों के बीच मस्ती देखने को मिलती है।

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अमिताभ बच्चन की वापसी

अमिताभ बच्चन इस बार अपना नया सीजन लेकर वापस आए हैं। 83 साल की उम्र में भी एक्टर लगातार काम कर रहे हैं। हाल में खबर सामने आई थी कि इस उम्र में भी एक्टर सेट पर 24 घंटे का समय बिता रहे हैं, लगातार शूटिंग कर रहे हैं। काम के प्रति उनकी लगन को इसलिए हमेशा पसंद किया जाता रहा है। अब नए सीजन में अमिताभ और कंटेस्टेंट के बीच की मस्ती ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली है।

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बंटवारा 1947 की इमोशनल कहानी

दूसरी तरफ आमिर खान और सनी देओल की बात करें तो दोनों की फिल्म बंटवारा 1947, 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। सनी देओल इस फिल्म के लीड एक्टर हैं और आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी 1989 के एक नाटक पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है। एक मुस्लिम परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान रहने चला जाता है। उसे एक हिंदू महिला का घर रहने को मिलता है। लेकिन वो महिला अपने इस घर को छोड़ने को तैयार नहीं। फिर धर्म, जाति को लेकर विवाद होता दिखेगा। लेकिन ये फिल्म एक्शन से ज्यादा एक इमोशनल कहानी की बात करती है। इस कहानी में धर्म से परे एक परिवार और एक मां के बीच पनपे रिश्ते को दिखाया गया है।

बंटवारा 1947 की रिलीज डेट

आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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