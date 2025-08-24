भाई फैसल संग विवादों के बीच गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ दिखे आमिर खान, दोनों के लुक ने खींचा फैंस का ध्यान
बीते दिनों आमिर के भाई फैसल खान ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं फैसल ने आमिर और अपने परिवर के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया है। वहीं, इन सब विवादों के बीच आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ एक बार फिर से स्पॉट हुए।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आमिर एक बार फिर से प्यार में पड़ गए हैं। किरण राव से तलाक के बाद अब आमिर की जिंदगी में नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने एंट्री की है। बीते दिनों आमिर के भाई फैसल खान ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं फैसल ने आमिर और अपने परिवर के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया है। वहीं, इन सब विवादों के बीच आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ एक बार फिर से स्पॉट हुए। दोनों का एक साथ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
गौरी के एक साथ नजर आए आमिर
आमिर खान और गौरी खान की जोड़ी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी है। फैंस उनकी जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में बीते रोज आमिर एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड गौर संग नजर आए। दोनों को एक वीडियो सोशल मीडिया में साथ देखा गया है। इस वायरल वीडियो में आमिर खान और गौरी स्प्रैट एक साथ कार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तुक की बात करें तो दोनों कैजुअल लुक में काफी जच रहे थे। इस वीडियो पर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं।
भाई ने आमिर पर लगाए आरोप
बता दें कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसल खान ने आमिर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। फैसल ने कहा था कि उनके भाई आमिर उनके काम से जलते हैं। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा भी वजह हो सकती है कि आमिर, जब मेरी पहली पिक्चर मदहोश बन रही थी 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी, अब्बा जान ने प्रोड्यूस किया था मेरे लिए, तो आमिर ने उसकी वक्त भी कहानी नहीं सुनी थी मेरी पिक्चर की। कुछ लोग मीडिया में बोल रहे हैं कि आमिर की ईर्ष्या उस वक्त से थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो शायद वो ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते उसका ये रूप हो गया कि जब मेला रिलीज हुई तो मेरा काम तोड़ा ज्यादा अच्छा लगा लोगों को, ये लोग मुझे कहते हैं आज तक तुमने सबसे अच्छा काम कर दिया मेला फिल्म में, तो शायद आमिर को और भी ईर्ष्या बढ़ गई होगी, मेला के प्रदर्शन के बाद हाय आमिर ने मुझे बुलाया कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए।'
