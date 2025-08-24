भाई फैसल संग विवादों के बीच गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ दिखे आमिर खान, दोनों के लुक ने खींचा फैंस का ध्यान

बीते दिनों आमिर के भाई फैसल खान ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं फैसल ने आमिर और अपने परिवर के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया है। वहीं, इन सब विवादों के बीच आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ एक बार फिर से स्पॉट हुए।

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आमिर एक बार फिर से प्यार में पड़ गए हैं। किरण राव से तलाक के बाद अब आमिर की जिंदगी में नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने एंट्री की है।

गौरी के एक साथ नजर आए आमिर आमिर खान और गौरी खान की जोड़ी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी है। फैंस उनकी जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में बीते रोज आमिर एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड गौर संग नजर आए। दोनों को एक वीडियो सोशल मीडिया में साथ देखा गया है। इस वायरल वीडियो में आमिर खान और गौरी स्प्रैट एक साथ कार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तुक की बात करें तो दोनों कैजुअल लुक में काफी जच रहे थे। इस वीडियो पर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं।