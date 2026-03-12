Hindustan Hindi News
इवेंट में गौरी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे आमिर खान, रेड कार्पेट पर बेहद एलिगेंट दिखे कपल

Mar 12, 2026 08:07 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को पब्लिक से मिलवाकर फैंस को सरप्राइज दिया था। मुंबई में मीडिया वालों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग में, आमिर ने अपने रिश्ते को कन्फर्म किया और बताया कि वे डेढ़ साल पहले फिर से मिलने से पहले 25 सालों से एक-दूसरे को जानते थे।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। आमिर इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग अपने रिश्ते को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। आमिर गौरी संग अपने रिश्ते को जगजाहिर करने के बाद लगातार एक-दूसरे के साथ स्पॉट होते नजर आ रहे हैं। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं, अब हाल ही में, इस कपल को एक अवार्ड्स शो में देखा गया, जहां उनकी केमिस्ट्री ने तुरंत सुर्खियां बटोरीं।

रेड कार्पेट पर दिखे एलिगेंट

दरअसल, हाल ही में आमिर खान को उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में देखा गया। इस दौरान दोनों की एक साथ केमिस्ट्री काफी पसंद की गई। इसी इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें आमिर और गौरी वेन्यू पर हाथों में हाथ डाले आते हुए दिख रहे हैं। वहीं, रेड कार्पेट पर चलते हुए दोनों बहुत ही एलिगेंट लग रहे थे। हालांकि, जिस चीज ने सच में सबका ध्यान खींचा, वह कपल के बीच का एक कैंडिड मोमेंट था।

गौरी संग बातों में डूबे दिखे आमिर

इवेंट में फोटोग्राफर्स ने बार-बार आमिर खान से कैमरे की तरफ देखने और साथ में पोज देने के लिए कहा, लेकिन एक्टर अपनी लेडी लव गौरी के साथ बातचीत में पूरी तरह से डूबे दिखे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए लेंस पर नजर डाली, लेकिन जल्द ही अपना ध्यान वापस गौरी पर लगा लिया।

ऐसा ने खींचा ध्यान

इवेंट में आमिर खान और गौरी स्प्रैट के लुक की बात करें तो एक्टर ने क्लासिक ब्लैक टी-शर्ट के साथ डार्क ब्लू डेनिम जींस और ब्लैक चश्मे में अपना लुक सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखा। गौरी ने बॉर्डर पर फ्लोरल डिटेलिंग वाले आइवरी कुर्ता सेट में उनके सादे स्टाइल को पूरा किया। उन्होंने मिनिमल एक्सेसरीज और सॉफ्ट वेव्स के साथ अपना लुक पूरा किया। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था आमिर ने

आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को पब्लिक से मिलवाकर फैंस को सरप्राइज दिया था। मुंबई में मीडिया वालों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग में, आमिर ने अपने रिश्ते को कन्फर्म किया और बताया कि वे डेढ़ साल पहले फिर से मिलने से पहले 25 सालों से एक-दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया, 'हम अचानक मिले, कॉन्टैक्ट में रहे, और यह सब अपने आप हो गया।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Aamir Khan

