एक दिन के बुरी तरह फ्लॉप होने पर बोले जुनैद खान, लोगों को नहीं पसंद आई, डैड आमिर ज्यादा परेशान हैं
आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म एक दिन फ्लॉप हो गई और वह इस बात पर उतने परेशान नहीं हैं जितने उनके पिता आमिर खान। जुनैद का कहना है कि वह फिल्म फ्लॉप होना पर्सनली ले लेते हैं।
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। फिल्म में सई पल्लवी भी हैं। मूवी 1 मई को रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने सिर्फ 1.15 करोड़ कमाई की। धीरे-धीरे इसे दर्शक मिलने और कम हो गए। एक दिन की असफलता को जुनैद ने स्वीकार कर लिया है हालांकि उनके पिता और प्रोड्यूसर आमिर खान परेशान हैं। जुनैद ने एक इंटरव्यू में कहा कि आमिर इतने साल से ये सब देख रहे हैं फिर भी परेशान हो जाते हैं।
लोगों को अच्छी नहीं लगी फिल्म
जुनैद विकी लालवानी से बात कर रहे थे। उन्होंने फिल्म फ्लॉप होने पर कहा, 'हां फिल्म अच्छी नहीं चली। हमें बहुत उम्मीदें थीं लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी नहीं लगी। होता है कभी-कभी। यह एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे वाकई पसंद आई और करके मजा आया। कई लोगों को फिल्म पसंद आई लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को फिल्म अच्छी नहीं लगी। ऐसा कभी-कभी हो जाता है। होता है कभी-कभी।'
पर्सनली ले लेते हैं आमिर
जुनैद से जब उनके पिता आमिर खान का रिएक्शन पूछा गया तो बताया कि वह परेशान हो जाते हैं। जुनैद बोले, 'वह अभी भी उदास हैं। इतने साल बाद भी और ये सब इतनी बार देखने के बाद, वह अब भी इन सबसे परेशान हो जाते हैं। वह निकलते हैं, खुद को बिजी रखते हैं और फिर वही सब करने लगते हैं। वह किसी फिल्म की असफलता को ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं खासकर अगर उन्हें फिल्म पसंद हो तो।'
फिल्म को हुआ नुकसान
एक दिन फिल्म मूवी का बजट 18 से 25 करोड़ बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। फिल्म ने 5.44 करोड़ टोटल वर्ल्डवाइड कमाई की है। मूवी आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर में बनी है। इसके प्रोड्यूसर आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित हैं।
क्या है एक दिन की कहानी
फिल्म में जुनैद का नाम दिनेश है। वह आईआईटी प्रोफेशनल हैं। उनके साथ काम करने वाली मीरा (साई पल्लवी) उन्हें अच्छी लगती है। वह उसे मन की बात नहीं बता पाते। ऑफिस की ट्रिप जापान जाती है। जुनैद सोचते हैं कि काश उन्हें साई के साथ एक दिन बिताने का मौका मिल जाए। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि मीरा को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वह एक दिन के लिए अपनी यादाश्त खो बैठती हैं। ठीक होने पर भी उन्हें कुछ याद नहीं आता।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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