आमिर खान ने नए स्टार्स की लाइफस्टाइल पर की बात ; 'ये शर्मनाक है कि…'

आमिर खान ने उन स्टार्स को लेकर बात की जो बेवजह प्रोड्यूसर्स का खर्चा बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसर पर पैसों का भार क्यों डालते हैं।

जब कई बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगीं, तो फिल्मों के प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। चर्चाओं से ये बात सामने आई की बड़ी फिल्मों के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्टार्स की फीस और शूटिंग के दौरान उनके रहन-सहन और उनके साथ आई टीम पर खर्च होता है। बॉलीवुड के कई सिलेब्स जैसे फराह खान, राकेश रोशन और संजय गुप्ता इस चीज की आलोचना कर चुके हैं। अब आमिर ने भी इस चीज के खिलाफ बोला है। आमिर खान ने ऐसे स्टार्स के ग्रेस पर सवाल किया है। आमिर खान ने कहा कि ये शर्मनाक है कि आज भी ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने प्रोड्यूसर और फिल्म के साथ अन्याय कर रहे हैं।

प्रोड्यूसर को परेशान करने को लेकर क्या बोले आमिर खान कोमल नहाटा के साथ खास बातचीत में आमिर खान ने कहा, "स्टार्स को पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन इस प्वाइंट तक नहीं जहां वो प्रोड्यूसर के लिए परेशानी बन जाएं।" आमिर खान ने उस वक्त को याद किया जब वो इंडस्ट्री में आए थे। उन्होंने बताया कि जब 37 साल पहले वो इंडस्ट्री में आए थे तब प्रोड्यूसर स्टार के ड्राइवर और उनके हेल्प की फीस देते थे।आमिर ने कहा, " मुझे वो बहुत अजीब लगता था। मुझे लगता था, ड्राइवर और हेल्प मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्यों उनकी फीस दे रहे हैं? आमिर खान ने कहा कि अगर प्रोड्यूसर मेरे पर्सनल स्टाफ के लिए पैसे दे रहा है तो क्या वो मेरे बच्चों की स्कूल फीस भी देंगे? ये कहां रुकेगा?"

ड्राइवर की भी फीस देते हैं प्रोड्यूसर्स? आमिर खान ने आगे कहा, "मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को उसी पर खर्च करना चाहिए जितना फिल्म के लिए जरूरत हो। इसमें मेकअप, हेयर और कॉस्ट्यूम आता है। लेकिन मेरे ड्राइवर और हेल्प को पैसे देना, वो कैसे फिल्म में भागेदारी दे रहे हैं? वो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें पैसे दूं, खासकर जब मैं अच्छा कमा रहा हूं। पहले दिन से मैं साफ था कि कोई प्रोड्यूसर मेरे ड्राइवर और हेल्प का पैसा नहीं देंगे। आज इस बात को 37 साल हो गए हैं।"

सेट पर होता है लाइव किचन आमिर खान ने कहा कि उन्होंने सुना है कि आज के स्टार्स अपने ड्राइवर को भी पैसे नहीं देते हैं। वो अपने प्रोड्यूसर से उन्हें पैसे दिलवाते हैं। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर एक्टर के स्पॉट बॉय के लिए भी पैसे दे रहा है। वो इतने में नहीं रुकते हैं। वो प्रोड्यूसर से उनके ट्रेनर्स, कुक्स तक के पैसे दिलवाते हैं। आमिर ने कहा कि उन्होंने सुना की एक्टर्स सेट पर लाइव किचन तक रखते हैं और चाहते हैं कि उसका पैसा प्रोड्यूसर दें। वो किचन और जिम के लिए एक से ज्यादा वैनिटी वैन्स की मांग करते हैं।