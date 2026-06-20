आमिर खान ग्रैंड नहीं बल्कि सिंपल करेंगे गर्लफ्रेंड गौरी से शादी, एक्टर की तीसरी शादी को लेकर आया नया अपडेट
आमिर खान और गर्लफ्रेंड गौरी अब लंबे रिलेशन के बाद शादी करने वाले हैं। आमिर की तीसरी शादी काफी चर्चा में है और इस बीच उनकी वेडिंग को लेकर एक नया अपडेट आया है।
आमिर खान पिछले कुछ दिनों से अपनी तीसरी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं। वह गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं 5 जुलाई को मुंबई में और इसके लिए ना सिर्फ वह बल्कि पूरा परिवार और फैंस एक्साइटेड हैं। सबको लगा था कि आमिर एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे, लेकिन आमिर का प्लान कुछ और है।
ग्रैंड नहीं बल्कि सिंपल होगी शादी
डेक्कन क्रॉनिकल से अपनी तीसरी शादी को लेकर बात करते हुए आमिर ने कहा, ‘घर में ही हम सिंपल रजिस्टर वेडिंग करेंगे। इस शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हम इसे काफी बेसिक रखना चाहते हैं।’
गेस्ट लिस्ट को लेकर अपडेट नहीं
अभी यह नहीं पता चल पाया है कि इंडस्ट्री के आमिर के क्लोज फ्रेंड्स, शाहरुख खान, सलमान खान या बाकी कोई इस शादी में आएगा या नहीं।
खुद बताया था कर रहे हैं शादी
बता दें कि कुछ दिनों पहले वैरायटी इंडिया से बात करते हुए आमिर ने शादी की खबर को कन्फर्म करते हुए डेट बताई थी। आमिर ने कहा था, मैं यूएस में ट्रैवल कर रहा हूं। लेकिन हां शादी की बात सच है। हम 5 जुलाई को शादी करेंगे।
इससे पहले आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अब दोनों को लगता है कि दोनों रिलेशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए।
गौरी के आने से आया आमिर की लाइफ में ठहराव
वहीं हिंदुस्तान टाइम्स समिट में आमिर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगा था कि वह दोबारा रिलेशनशिप में आएंगे। उन्होंने कहा था, ‘गौरी मेरी लाइफ में काफी काल्म और ठहराव लेकर आई हैं। वह शानदार इंसान हैं और मैं खुशनसीब हूं कि मैं उनसे मिला। एक बात अच्छी यह रही है कि भले ही मेरी शादी नहीं चली, लेकिन अच्छा है कि मैं रीना, किरण और अब गौरी से मिला लाइफ में। इन लोगों ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है।’
आमिर की पहली 2 शादियों के बारे में जानें
बता दें कि आमिर ने सबसे पहले रीना दत्ता से शादी की थी। दोनों 1986 से 2002 तक साथ रहे थे। दोनों के 2 बच्चे हैं जुनैद खान और आइरा खान। इसके बाद आमिर ने साल 2005 में किरण राव से शादी की। दोनों का एक बेटा है आजाद। आमिर और किरण साल 2021 तक साथ रहे। अब आमिर, गौरी से शादी करने वाले हैं। फैंस आमिर और गौरी के लिए काफी खुश हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।