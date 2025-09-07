aamir khan singing raag in an event video goes viral watch here आमिर खान का सिंगिंग टैलेंट देख हैरान हुए फैंस, बोले-फिल्मों में भी गाओ गाना, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडaamir khan singing raag in an event video goes viral watch here

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर को राग गाते हुए देखा जा सकता है। आमिर खान का सिंगिंग टैलेंट देख उनके फैंस हैरान हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 06:19 PM
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। उन्हें इंडस्ट्री के कुछ शानदार एक्टर्स में गिना जाता है। आमिर के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें अपनी जान डाल देते हैं।इसलिए वो इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब इस बीच एक्टर ने अपने नए टैलेंट फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आमिर खान राग गाते हुए नजर आ रहे हैं।

आमिर खान का वीडियो

विरल भैयानी के इंस्टाग्राम पेज पर आमिर खान का वीडियो शेयर किया गया है। एक इवेंट के इस वीडियो में आमिर को राग गाते हुए देखा जा सकता है। एक्टर के इस छुपे टैलेंट को देख फैंस हैरान हैं।

यूजर्स का रिएक्शन

एक यूजर ने आमिर को फिल्मों में गाने की सलाह दी है वहीं एक युजर ने लिखा है कि वो अच्छा गाते हैं। अन्य यूजर ने लिखा कि आमिर खान को सिंगिंग में भी अपना करियर बना लेना चाहिए। आमिर खान के सिंगिंग टैलेंट से सभी प्रभावित लग रहे हैं।

आने वाले प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो सितारे जमीन के बाद आमिर खान अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं। आमिर की प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में सनी देओल नजर आने वाले हैं। वहीं रिपोर्ट्स ये भी है कि आमिर खान जल्द सलमान और शाहरुख खान के साथ भी स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं। हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शूटिंग सेट पर तीन वैनिटी वैन को दिखाया गया था जिसपर आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान का नाम लिखा हुआ था।

Aamir Khan

