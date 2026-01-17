आमिर खान में बचपन से थी पैसों की समझ, सुनाया था यह किस्सा जब अपनी अम्मी को...

Hindustan Hindi News
Aamir Khan: आमिर खान की पैसों को लेकर गहरी समझ अचानक उन्हें नहीं मिली, बल्कि वह बचपन से ही पैसों को लेकर बहुत जागरुक थे। उन्होंने अपने परिवार में मुश्किल हालात देखे थे। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया।

Jan 17, 2026 07:42 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपनी नई फिल्म 'हैप्पी पटेल' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का प्रोडक्शन आमिर खान ने किया है और वीर दास स्टारर इस मूवी में आमिर ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया है। आमिर खान अपनी शार्प बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और काम को लेकर डेडिकेशन के लिए तारीफ लूटते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान के भीतर यह स्किल बचपन से ही थी। शायद उन्हें यह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। आमिर खान ने इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था।

बचपन से आ गई थी पैसों की समझ

आमिर खान ने राज शमानी के साथ बातचीत में बताया, "जब मैं छोटा था मैं टेनिस बहुत खेलता था। कंपेटेटिव लेवल खेलता था मैं, और वो पैसे जो मैं कमाता था टेनिस के जरिए, वो मैं अम्मी के पास रखता था। क्योंकि मुझे पता था घर में तकलीफ है तो मैं अम्मी से कहता था कि मेरी कोई भी चीज आपको खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं। आप मेरे पैसे से ले लो। यह बात कहते हुए अभी मुझे अहसास हो रहा है कि छोटी उम्र से ही मैं जिम्मेदार हो गया था।" तो घर के हालातों के चलते पैसों को लेकर आमिर की समझ बचपन से ही डेवलप हो गई थी।

पापा के बारे में सुनाया यह किस्सा

आमिर खान ने अपने पिता से जुड़ा भी एक किस्सा सुनाया, "अब्बा जान में एक बात थी कि वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी थे। हार नहीं मानते थे। मुझे याद है कि कई बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्टरों को बोला था इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। फिल्म आप रिलीज होने दो। जब फिल्म कमाएगी तो मैं आपको दूंगा। मुझे याद है दत्त साहब (सुनील दत्त) ने मुझे बोला था कि आपके पिता ने जख्मी बनाई थी। मुझे लगा शायद मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। लेकिन वह फिल्म रिलीज हुई चली और ताहिर साहब आए मेरे पास और मुझे मेरे पूरे पैसे दिए।"

