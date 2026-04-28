Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाहरुख शानदार एक्टर है…आमिर खान ने जताई साथ काम करने की ख्वाहिश, तीनों खान आ सकते हैं साथ

Apr 28, 2026 08:20 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल में शाहरुख खान को एक अच्छा एक्टर बताया और उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। आमिर ने कहा कि शाहरुख और सलमान ने साथ काम करने के बारे में बातचीत की थी।

शाहरुख शानदार एक्टर है…आमिर खान ने जताई साथ काम करने की ख्वाहिश, तीनों खान आ सकते हैं साथ

सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को स्क्रीन पर एक साथ देखने का सपना हर फैन देख रहा है। इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार्स पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन तीनों खान को एक साथ किसी फिल्म में नहीं देखा गया। अब इस बारे में आमिर खान ने अपनी इच्छा जाहिर की है। हाल में उन्होंने बताया कि वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहेंगे।

शाहरुख है शानदार एक्टर

रेडियो नशा के साथ बातचीत में आमिर खान ने कहा कि वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं। वो एक जबरदस्त एक्टर हैं और अलग तरह का चार्म लेकर आते हैं। आमिर ने कहा कि शाहरुख एक ऐसे एक्टर हैं जो ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं।

ये भी पढ़ें:घूंघट की आड़ से…इस गाने को लिखने वाले गीतकार के पैरों में गिर पड़ा था अनजान शख्स
आमिर खान

अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश

अपने इस इंटरव्यू में आमिर खान ने ये भी बताया कि वो दोनों ने साथ काम करने के बारे में भी बात की थी। लेकिन फिलहाल दोनों को साथ काम करने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है।आमिर ने कहा कि जैसे ही हमें एक अच्छी स्टोरी मिलेगी हम साथ काम करेंगे। एक्टर ने ये भी कहा कि शाहरुख और सलमान ने साथ काम किया है, उन्होंने और सलमान ने साथ काम किया है। लेकिन कभी वो और शाहरुख किसी फिल्म में काम नहीं कर पाए।

ये भी पढ़ें:मेरे महबूब कयामत होगी…जानिए किस गीतकार ने लिखा था ये अमर गीत

ऑडियंस को दे सकते हैं ट्रीट

आमिर ने आगे इस आईडिया के बारे में भी बात की जिसमें तीनों खान एक साथ काम करते दिख सके। उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले जब शाहरुख और सलमान उनके साथ बैठे थे तब तीनों ने साथ काम करने के बारे में बातचीत की थी। एक्टर ने कहा कि तीनों को अपनी ऑडियंस के लिए एक फिल्म तो करनी चाहिए। आमिर ने आगे कहा कि फिल्म कितनी बड़ी होगी ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन तीनों को साथ देखना ऑडियंस के लिए मजेदार एक्सपीरियंस होगा। उन्हें तीनों खान को साथ देखना पसंद आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आमिर और शाहरुख या तीनों खान किसी एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। ये ऑडियंस के लिए सच में बड़ी ट्रीट होगी।

आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान इन दिनों अपने प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म ‘एक दिन’ को प्रोमोट करने में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके बेटे जुनैद खान साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ नजर आने वाले हैं। ये साई की पहली हिंदी फिल्म होगी। फिल्म 1 मई को रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग 39 दिन पहले शुरू कर दी गई थी।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार ने ऐसे लिया था आरडी बर्मन की बेइज्जती का बदला
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Salman Khan Aamir Khan Shah Rukh Khan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।