आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ ने यूट्यूब पर की 20 गुना ज्यादा कमाई, अब OTT के लिए तैयार हैं एक्टर

आमिर खान ने बताया कि उनकी फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब के पे-पर-व्यू मॉडल से 20 गुना ज्यादा बिजनेस मिला है। एक्टर ने यह भी कहा कि अब वह ओटीटी स्ट्रीमिंग डील के लिए तैयार हैं।

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपने अनोखे फैसलों और एक्सपेरिमेंटल अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म सितारे जमीन पर के जरिए ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। थिएटर में रिलीज के सिर्फ छह हफ्ते बाद ही उन्होंने फिल्म को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचा, बल्कि सीधे यूट्यूब पर पे-पर-व्यू मॉडल पर उतार दिया। इस एक्सपेरिमेंट में ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए 100 रुपए चुकाने पड़े और अब आमिर ने खुलासा किया है कि इस मॉडल ने फिल्म को 20 गुना ज्यादा बिजनेस दिलाया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड माना जा रहा है।

आमिर को हुआ डबल फायदा आमिर का कहना है कि उन्होंने यह कदम इंडस्ट्री के भले के लिए उठाया था, क्योंकि कोरोना के बाद से थिएटर बिजनेस काफी प्रभावित हुआ है। उनका मानना है कि अच्छी फिल्मों को थिएटर में समय मिलना चाहिए और जल्दी ओटीटी रिलीज से यह मौका छिन जाता है। हालांकि, अब वह यह भी मानते हैं कि ओटीटी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वह स्ट्रीमिंग डील के लिए तैयार हैं। फिलहाल आमिर इस फिल्म से हुई शानदार कमाई को एन्जॉय कर रहे हैं।