आमिर खान को लगा 60 की उम्र में नहीं मिलेगा दोबारा प्यार, गौरी पर बोले- उन्हें पाकर मैं...

आमिर खान को लगा 60 की उम्र में नहीं मिलेगा दोबारा प्यार, गौरी पर बोले- उन्हें पाकर मैं...

संक्षेप:

आमिर खान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से झिझकते नहीं हैं। अब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी और दोनों एक्स वाइफ किरण राव और रीना दत्ता को लेकर भी बात की।

Dec 06, 2025 06:40 pm IST
आमिर खान पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। वह गौरी के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ उन्हें कई बार स्पॉट किया जाता है। अब आमिर ने लेट 50 की उम्र में दोबारा प्यार पाने पर अपने दिल की बात रखी। आमिर ने कहा कि उन्हें लगा कि वह अब कभी पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे अपने लिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक्स पत्नियों के बारे में भी बात की।

लगा था कोई नहीं मिलेगा

आमिर ने हिंदुस्तान टाइम्स समिट में कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रिलेशनशिप में आऊंगा। मुझे लगा कि मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा जो मेरा पार्टनर बने।'

गौरी को मिलकर खुशनसीब

आमिर ने आगे कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूं गौरी को मिलकर। मैं खुशनसीब हूं कि भले ही हमारी शादी नहीं चली, लेकिन मैं लकी हूं कि मुझे रीना, किरण और अब गौरी मिलीं। इन महिलाओं का मेरी लाइफ में काफी गहरा असर है।

दोनों एक्स पत्नी को लेकर कहा

आमिर ने अपनी दोनों एक्स पत्नी को लेकर कहा, 'रीना और मैं जब हम अलग हुए, वो बतौर पति और पत्नी ही बस। मैं उस समय की काफी वैल्यू करता हूं जब हम साथ रहे। जब हम अलग हुए हम बतौर इंसान अलग नहीं हुए। ऐसा ही किरण के साथ हुआ। हम दोनों भी सिर्फ बतौर पति-पत्नी अलग हुए। हम एक परिवार हैं। किरण, उनके पैरेंट्स, रीना और उनके पैरेंट्स हम एक परिवार हैं।

