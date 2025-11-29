मैंने सारे रूल तोड़े हैं...आमिर खान बोले पता नहीं कैसे स्टार बन गया

संक्षेप: आमिर खान ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब आमिर का कहना है कि उन्हें नहीं पता वह कैसे स्टार बन गए हैं।

एक्टर-प्रोड्यूसर आमिर खान को बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। आमिर कई समय से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं अपनी फिल्मों से। लेकिन एक्टर का कहना है कि उन्हें नहीं समझ आता कि वह कैसे स्टार बन गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वह फिल्मों को पिक करते हैं।

मैंने सारे नियम तोड़े हैं पीटीआई से बात करते हुए आमिर ने कहा, ‘मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार बन गया। सारे लॉजिक के हिसाब से मुझे स्टार नहीं बनना था। मैंने सारे रूल्स तोड़े हैं और मैंने सब कुछ इम्प्रैक्टिल किया है इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट और सक्सेस मिली है। नहीं तो प्रैक्टिकली जो भी स्टेप मैंने लिए उससे सक्सेस नहीं मिल पानी थी।’

मैं एक ही चीज बार-बार नहीं कर सकता आमिर ने आगे कहा, ‘यहां तक कि मेरी हर फिल्म जिसे मैं पिक करता हूं, मेरा ऐसा होता है कि पता नहीं ये चलेगी या नहीं। जैसे सरफरोश और लगान, जब हम फिल्म रिलीज कर रहे थे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। इसके बाद लगान, फिर दिल चाहता है जो अपने समय के हिसाब से काफी अलग थी और अब सितारे जमीन पर। यह सारी फिल्में जो मैंने पिक की, इन्हें सक्सेसफुल होना ही था। मैं एक ही चीज बार-बार नहीं कर सकता। मैं बस अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग-अलग स्क्रिप्ट्स चुनता हूं। मैं वही चुनता हूं जिससे मैं एक्साइटेड होता हूं पर्सनली।’