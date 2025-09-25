अपने से कई साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करने पर सलमान और आमिर खान बोले- यह सब तो...
आमिर खान और सलमान खान हाल ही में शो टू मच विद ट्विंकल और काजोल में नजर आए। इस दौरान दोनों ने साथ में खूब मस्ती की। इतना ही नहीं दोनों ने कई ऐसे मुद्दों पर बात की जिसपर पहले कभी उन्होंने डिस्कशन नहीं किया।
सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और हाल ही में दोनों ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में साथ आए। दोनों ने इस दौरान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से बताए। इस दौरान फिर इस सब्जेक्ट पर भी डिस्कशन हुआ है जो काफी चर्चा में रहता है और वो है स्टार्स का अपने से कई साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्म में रोमांस करना।
आमिर क्या बोले
आमिर इस पर कहते हैं, 'जब हीरो अपने से छोटी एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हैं तो उसे सिनेमा मैजिक बोलते हैं, लेकिन जब बड़ी हिरोइन, यंग मेल एक्टर के साथ रोमांस करती हैं तो उसे बोल्ड कहा जाता है। जब मैं फिल्म करता हूं तो कास्टिंग जरूरत के हिसाब से होती है। तो कभी स्क्रिप्ट की जरूरत के हिसाब से एक्टर्स के बीच ऐसे ऐज डिफ्रेंस होते हैं। मेरे लिए सब स्टोरी पर डिपेंड करता है।'
इस पर ट्विंकल कहती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि 40 या 50 साल की उम्र तक आप हीरो की मां का किरदार निभा रही हो इसलिए, इसमें जरूर फर्क है।
सलमान फिर बोलते हैं कि ये स्टोरी पर ही डिपेंड करता है।
आमिर बोलते हैं, ‘अगर श्रीदेवी काम करती रहतीं तो वह अब भी लीड रोल ही करतीं। माधुरी भी कर सकती हैं अगर उन्हें रोल मिले। लेकिन अगर कोई यंग लड़की होती है या कोई स्टार है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहेंगे मुझे ये चाहिए। अब हमने इतना काम कर लिया है तो वो ऐसा लगेगा जैसे बूढ़े कपल। तो फिल्म को फ्रेश रखने के लिए आप किसी ऐसे को लेते हो जिन्होंने पहले ज्यादा काम नहीं किया हो।’
सलमान बोले हिरोइन भी ऐसा करे तो दिक्कत नहीं
सलमान फिर बोलते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि फिल्म अच्छी है और कहानी वास्तव में कुछ इसी तरह बुनी गई है। अगर हिरोइन बड़ी है और यंग एक्टर संग रोमांस कर रही है तो मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगेगा।'
