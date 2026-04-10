लाल सिंह चड्ढा के लिए बेटे जुनैद का टेस्ट देख हिल गया था आमिर खान का कॉन्फिडेंस, बोले - मेरी परफॉर्मेंस हुई डिस्टर्ब

आमिर खान के बेटे जुनैद खान बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं। इस बीच आमिर ने अपने बेटे और लाल सिंह चड्ढा फिल्म का एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

आमिर खान ने काफी मेहनत से लाल सिंह चड्ढा फिल्म बनाई थी। इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीद भी थी, लेकिन ये चली नहीं। लाल सिंह चड्ढा, हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम्प का हिंदी रीमेक थी। फिल्म के फ्लॉप होने पर आमिर को बड़ा झटका लगा था। उन्होंने इसके बाद लंबा ब्रेक भी ले लिया था फिल्मों से। अब आमिर ने हाल ही में बताया कि वह पहले चाहते थे कि उनका बेटा जुनैद लीड रोल करे।

आमिर ने लिया जुनैद का टेस्ट जियो हॉटस्टार से बात करते हुए आमिर ने बताया कि उन्होंने जुनैद को कुछ सीन करने को कहा था। आमिर ने बताया कि जब जुनैद लॉस एंजिल्स से एक्टिंग ट्रेनिंग लेकर भारत आए थे तो वह देखना चाहते थे कि जुनैद बतौर एक्टर कैसे हैं। आमिर ने उनका एक फिल्ममेकर के तौर पर टेस्ट लिया।

वह बोले, ‘मुझे फॉरेस्ट गम्प की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और हम उसको लेकर काफी एक्साइटेड थे। उस वक्त जुनैद ने एल ए में अपना एक्टिंग कोर्स भी पूरा कर लिया था। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं चेक करूं कि वह क्या सीख कर आए हैं।’

डायरेक्टर को भी किया चैलेंज आमिर ने फिर डायरेक्टर अद्वैत चौहान से फिल्म के कुछ सीन सेलेक्ट करने को कहा जुनैद के लिए। वह बोले, ‘मैंने अद्वैत को कहा कि लाल सिंह के 7-8 सीन लो और उन्हें जुनैद को दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या सीखा है, लेकिन टेस्ट आपके लिए भी है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हो। आप मुझे नहीं बल्कि जुनैद को डायरेक्ट करो। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे करते हो।’

आमिर को कैसी लगी जुनैद की परफॉर्मेंस आमिर ने आगे कहा, ‘उन्होंने 20 मिनट का शूट किया होगा। हमने 2-3 मुश्किल सीन उठाए थे। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं काफी हैरान था। जुनैद इतना अच्छा था।’

आमिर से फिर पूछा गया कि क्या उन्होंने पर्सनल वजह से तो ये रिएक्शन नहीं दिया तो उन्होंने कहा, ‘मैंने किरण से पूछा कि क्या ये पिता का प्यार बाहर आ रहा है तो किरण ने कहा नहीं, उन्होंने अच्छा किया।’

परिवार और इंडस्ट्री के दोस्तों को दिखाई जुनैद की परफॉर्मेंस आमिर ने उस फुटेज को परिवार और इंडस्ट्री के करीबी लोगों को दिखाई। मुझे कहा गया कि आमिर तुम्हें खुद नहीं बल्कि जुनैद से ये फिल्म करवानी चाहिए।