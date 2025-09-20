Aamir Khan Reveals If Lagaan 2 Were Made Today He Would Cast Vicky Kaushal As Bhuvan रणबीर, कार्तिक या शाहिद नहीं, बल्कि 'लगान 2' में इस एक्टर को भुवन के रोल में देखना चाहेंगे आमिर खान, Bollywood Hindi News - Hindustan
रणबीर, कार्तिक या शाहिद नहीं, बल्कि 'लगान 2' में इस एक्टर को भुवन के रोल में देखना चाहेंगे आमिर खान

'लगान' ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ब्रेक किए, बल्कि कई अवॉर्ड अभी अपने नाम किए। इसी बीच आमिर ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर 'लगान 2' बनती है तो वो मूवी में अपने यानी भुवन के रोल में किसे देखना पसंद करेंगे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:56 PM
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं जो भले ही साल में कम फिल्में करें, लेकिन जो फिल्में करते हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना देती है। आमिर की एक ऐसी ही फिल्म थी 'लगान'। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ब्रेक किए, बल्कि कई अवॉर्ड अभी अपने नाम किए। इसी बीच आमिर ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर 'लगान 2' बनती है तो वो मूवी में अपने यानी भुवन के रोल में किसे देखना पसंद करेंगे।

भुवन के रोल में इस एक्टर को देखना चाहते हैं आमिर

आमिर खान हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के फेमस पॉडकास्ट गेम चेंजर: द प्रोड्यूसर सीरीज का हिस्सा बने। इस दौरान कोमल नाहटा ने आमिर से उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को लेकर कई सवाल किए। ऐसे में एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान, आमिर ने अपने करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक - लगान की यादों को ताजा किया। ऐसे में जब नाहटा ने पूछा कि अगर आज 'लगान' फिल्म का रीमेक बनाया जाए, तो भुवन के रोल में आप किसे देखना चाहेंगे। इस पर आमिर ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत विकी कौशल का नाम लिया।

विकी कौशल में हैं ये सारे गुण

आमिर ने कहा, 'मुझे लगता है कि विकी कौशल में भुवन के गुण हैं - गरिमा, शक्ति, आंतरिक शक्ति, स्थिरता और ईमानदारी। उनमें ये सब बहुत स्वाभाविक रूप से झलकता है। वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं।' बता दें कि भुवन का किरदार दुनिया भर के फैंस की यादों में बसा हुआ है। 'लगान' आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, 2001 की यह ऐतिहासिक फिल्म न केवल भारत में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त किया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

