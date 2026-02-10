आमिर खान बोले, मैंने अरिजीत सिंह को मना लिया है कि वे…

संक्षेप: अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के कुछ दिन बाद आमिर खान उनसे मिलने गए। ऐसे में सबको लगने लगा कि आमिर खान उन्हें कन्विंस करने गए हैं कि वे प्लेबैक सिंगिंग न छोड़ें। हालांकि, ऐसा नहीं था।

आमिर खान कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) गए थे। उन्होंने वहां जाकर अरिजीत सिंह से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। ऐसे में लोग यह अनुमान लगाने लगे कि आमिर खान, अरिजीत सिंह को मनाने गए हैं कि वे प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट न लें। वहीं अब आमिर खान ने रिवील किया है कि मुर्शिदाबाद में उनकी और अरिजीत सिंह की क्या बात हुई।

दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? आमिर खान ने पत्रकार सुभाष के झा को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह अरिजीत को मनाने नहीं गए थे। हालांकि उन्होंने उन्हें दोबारा सोचने के लिए जरूर कहा। आमिर बोले, "मैं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में था। मैं वहां अरिजीत को मनाने नहीं गया था। मैं वहां किसी और मकसद से था। हालांकि, मैंने अरिजीत से इस बारे में बात जरूर की थी। मैं उन्हें कहा कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन सब बेकार गया। ऐसा लगा है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और अब वो किसी के भी कुछ कहने से अपना फैसला नहीं बदलेंगे।"

आमिर ने अरिजीत को किस बात के लिए कन्विंस किया? मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) जाने की असली वजह बताते हुए आमिर ने कहा, “मैं वहां जुनैद की अपकमिंग फिल्म ‘एक दिन’ के गाने के लिए गया था। मैंने अरिजीत को मना लिया। वह जुनैद के कैरेक्टर के लिए गाने गाएंगे। दरअसल, अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही कमिट कर दिया था कि वे ‘एक दिन’ के लिए गाने गाएंगे इसलिए वह इसके लिए मान गए। फिल्म में पांच गाने हैं और सारे गाने अरिजीत की गाएंगे।”

आमिर ने की अरिजीत की तारीफ आमिर ने अरिजीत की, उनके टैलेंट की खूब तारीफ की। आमिर ने कहा, “उन्होंने गाने बहुत अच्छे से गाए हैं। इतना टैलेंटेड है वो! और यह फिल्मों के लिए बहुत दुख की बात है कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। हम सभी के लिए जो उनके फैन हैं।”