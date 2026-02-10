Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan revealed that he convinced Arijit Singh to sing 5 songs for Junaid character in Ek din film
आमिर खान बोले, मैंने अरिजीत सिंह को मना लिया है कि वे…

आमिर खान बोले, मैंने अरिजीत सिंह को मना लिया है कि वे…

संक्षेप:

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के कुछ दिन बाद आमिर खान उनसे मिलने गए। ऐसे में सबको लगने लगा कि आमिर खान उन्हें कन्विंस करने गए हैं कि वे प्लेबैक सिंगिंग न छोड़ें। हालांकि, ऐसा नहीं था।

Feb 10, 2026 08:48 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आमिर खान कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) गए थे। उन्होंने वहां जाकर अरिजीत सिंह से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। ऐसे में लोग यह अनुमान लगाने लगे कि आमिर खान, अरिजीत सिंह को मनाने गए हैं कि वे प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट न लें। वहीं अब आमिर खान ने रिवील किया है कि मुर्शिदाबाद में उनकी और अरिजीत सिंह की क्या बात हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दोनों के बीच क्या बातचीत हुई?

आमिर खान ने पत्रकार सुभाष के झा को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह अरिजीत को मनाने नहीं गए थे। हालांकि उन्होंने उन्हें दोबारा सोचने के लिए जरूर कहा। आमिर बोले, "मैं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में था। मैं वहां अरिजीत को मनाने नहीं गया था। मैं वहां किसी और मकसद से था। हालांकि, मैंने अरिजीत से इस बारे में बात जरूर की थी। मैं उन्हें कहा कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन सब बेकार गया। ऐसा लगा है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और अब वो किसी के भी कुछ कहने से अपना फैसला नहीं बदलेंगे।"

ये भी पढ़ें:ऐसी जिंदगी जीते हैं अरिजीत सिंह, रफ्तार ने क्यों कहा था- हमारे जैसे 100 खाए वो
अरिजीत सिंह के घर पहुंचे आमिर

आमिर ने अरिजीत को किस बात के लिए कन्विंस किया?

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) जाने की असली वजह बताते हुए आमिर ने कहा, “मैं वहां जुनैद की अपकमिंग फिल्म ‘एक दिन’ के गाने के लिए गया था। मैंने अरिजीत को मना लिया। वह जुनैद के कैरेक्टर के लिए गाने गाएंगे। दरअसल, अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही कमिट कर दिया था कि वे ‘एक दिन’ के लिए गाने गाएंगे इसलिए वह इसके लिए मान गए। फिल्म में पांच गाने हैं और सारे गाने अरिजीत की गाएंगे।”

आमिर ने की अरिजीत की तारीफ

आमिर ने अरिजीत की, उनके टैलेंट की खूब तारीफ की। आमिर ने कहा, “उन्होंने गाने बहुत अच्छे से गाए हैं। इतना टैलेंटेड है वो! और यह फिल्मों के लिए बहुत दुख की बात है कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। हम सभी के लिए जो उनके फैन हैं।”

ये भी पढ़ें:'...तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं', अरिजीत सिंह ने बताई रिटायरमेंट की वजह

कब आएगी फिल्म ‘एक दिन’?

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है। इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें:पंकज त्रिपाठी, जाकिर खान... आखिर क्यों सेलेब्स ब्रेक की अनाउंसमेंट कर रहे हैं?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Aamir Khan Arijit Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।